Renommer les bases de l’armée qui honorent les confédérés coûterait 21 millions de dollars

NORFOLK, Virginie (AP) – Renommer neuf postes de l’armée américaine qui honorent les officiers confédérés coûterait un total de 21 millions de dollars si les installations renommaient tout, des chapiteaux de bienvenue et des panneaux de signalisation aux châteaux d’eau et aux portes des hôpitaux, selon une commission indépendante.

La Commission de dénomination a publié lundi son rapport final sur la recommandation des nouveaux noms de base de l’armée au Congrès. Il comprenait une liste de 17 pages d’actifs liés à la Confédération, des décalcomanies sur 300 bacs de recyclage à Fort Bragg en Caroline du Nord au panneau d’un terrain de softball à Fort Hood au Texas.

Le rapport est la dernière étape d’un effort plus large de l’armée pour lutter contre l’injustice raciale, plus récemment à la suite du meurtre par la police de George Floyd en mai 2020 à Minneapolis.

Le processus de changement de nom a été défini dans une loi adoptée par le Congrès fin 2020. Le secrétaire à la Défense devrait mettre en œuvre le plan de la commission au plus tard le 1er janvier 2024.

Le rapport de lundi a fourni des descriptions détaillées – et parfois peu flatteuses – des officiers confédérés dont les noms seraient supprimés ainsi que des réalisations de ceux dont les noms les remplaceraient. Fort Bragg est la seule base qui ne porterait pas le nom d’une personne. Il s’appellerait Fort Liberté.

La commission a écrit que Fort Benning en Géorgie a été nommé d’après un “avocat, ardent sécessionniste, adversaire acharné de l’abolition et officier supérieur de l’armée confédérée”.

Le rapport indique qu’Henry L. Benning “a déclaré publiquement qu’il préférerait être frappé de maladie et de famine plutôt que de voir des esclaves libérés et bénéficier de l’égalité en tant que citoyens”.

La commission recommande de renommer la base après un couple marié : le lieutenant-général Hal Moore, qui a servi au Vietnam et a reçu la Distinguished Service Cross, et son épouse Julia, qui a incité à la création d’équipes qui notifient en personne les pertes militaires.

Renommer la base coûterait un peu moins de 5 millions de dollars, selon le rapport. L’effort ciblerait n’importe quoi, du libellé sur les portes de l’aérodrome au nom d’une piste d’atterrissage. Cela comprendrait également la suppression des noms confédérés des pavés lors d’une promenade vers un mémorial qui honore les Rangers de l’armée américaine.

Fort Bragg, qui abrite la 82e division aéroportée, a été nommé d’après un “propriétaire de plantation esclavagiste et officier supérieur de l’armée confédérée”, indique le rapport.

Braxton Bragg est « considéré comme l’un des pires généraux de la guerre civile ; la plupart des batailles auxquelles il a participé se sont soldées par une défaite et ont entraîné des pertes énormes pour l’armée confédérée; hautement conséquent à la défaite ultime de la Confédération », a écrit la commission.

Renommer la base en Fort Liberty coûterait environ 6,3 millions de dollars, selon le rapport. Cela comprendrait le changement de marque de 45 véhicules de police et de 15 véhicules de services d’urgence, tels que des camions de pompiers et des ambulances.

Les autres bases recommandées pour renommer sont Fort AP Hill, Fort Lee et Fort Pickett en Virginie ; Fort Gordon en Géorgie, Fort Hood au Texas, Fort Polk en Louisiane et Fort Rucker en Alabama.

Pendant des années, les responsables militaires américains avaient défendu que les bases portent le nom d’officiers confédérés. Mais au lendemain du meurtre de Floyd et des mois de troubles raciaux qui ont suivi, le Congrès a ordonné un plan global pour renommer les postes militaires et des centaines d’autres biens fédéraux tels que des routes, des bâtiments, des monuments commémoratifs, des panneaux et des monuments qui honoraient les chefs rebelles.

Le changement dans la pensée de l’armée s’est reflété dans le témoignage au Congrès du général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, un mois après la mort de Floyd. Il a déclaré que les noms de base actuels pourraient rappeler aux soldats noirs que des officiers rebelles se sont battus pour une institution qui a peut-être asservi leurs ancêtres.

La Commission de dénomination a déclaré que les tranches suivantes du rapport final traiteront des actifs des académies militaires et d’autres endroits au sein du ministère de la Défense.

Ben Finley, l’Associated Press