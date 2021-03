Si l’emblématique stade Maracana de Rio de Janeiro devait être renommé d’après un joueur, il ne peut y avoir qu’un seul candidat. Garrincha a joué ses années de gloire dans le stade, ensorcelant une série d’arrière gauche adverse avec son jeu d’aile magique dans les années 1950 et au début des années 60. Dans les deux décennies qui ont suivi, c’était la scène de Zico, l’un des meneurs de jeu les plus talentueux et les plus intelligents à avoir honoré le jeu.

Mais Garrincha l’a fait dans les rayures noires et blanches de Botafogo, tandis que Zico brillait dans le rouge et le noir de Flamengo, et l’une des particularités du Maracana est qu’il appartient à tout le monde et à personne.



1 Liés

Au cours de plus de 70 ans, il a accueilli les quatre grands clubs de Rio. Vasco da Gama a son propre stade à proximité. Botafogo utilise actuellement un terrain plus loin sur la route. Dans le passé, Flamengo et Fluminense ont organisé des matchs dans des salles plus petites, mais tous reviennent au Maracana. Le stade recèle sept décennies de souvenirs pour les fans de toutes les couleurs.

Il ne serait donc pas juste de nommer le terrain après quelqu’un qui a pris parti dans les conflits footballistiques de la ville. Il faudrait que ce soit quelqu’un qui se tient en dehors de ces rivalités locales, mais qui a tout de même un lien avec le stade; ce lien devra être suffisamment fort pour que l’exercice en vaille la peine.

Avancez, Edson Arantes do Nascimento. Ou plutôt, le roi Pelé.

Pelé, bien sûr, a joué pour Santos, sur la route dans l’État voisin de Sao Paulo. Santos est le port de l’État, et il a la sensation d’un «mini-Rio». Pour certains des grands matchs des jours de gloire du club, ils sont venus au Maracana et cela a du sens: le Maracana est ce que le Brésil a le plus proche d’un stade national et de Santos, avec Pelé à son époustouflant, soutenu par un magnifique casting de soutien. , étaient une institution nationale. Ainsi, en 1962 et 1963, lorsqu’ils ont disputé les matches à domicile de la finale de l’Intercontinental contre Benfica et Milan, ils ont amené les matchs à Rio.

Pelé a adoré le Maracana. Sa grandeur – le stade ressemble à un vaisseau spatial géant stationné au nord du centre-ville – était un lieu approprié pour son propre génie futuriste. Il a joué certains de ses matchs préférés là-bas et, bien sûr, il a marqué son célèbre 1000e but là-bas, un penalty contre Vasco da Gama en 1969.

Et maintenant, la législature de l’État de Rio a décidé la semaine dernière que le stade devrait porter le nom de Pelé, même si leur décision doit encore être ratifiée par le gouverneur. On pourrait penser qu’ils auraient des priorités plus urgentes, le pays étant aux prises avec ses pires semaines à ce jour de la pandémie de coronavirus alors que le nombre de morts continue d’augmenter. Mais avec un œil sur le long terme, l’une des justifications avancées était qu’un changement de nom pour le Maracana serait bon pour le tourisme. Bien que cela puisse être vrai, cela n’est pas passé inaperçu, provoquant une réaction furieuse de la part des journalistes.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Cette partie s’explique facilement. Le nom officiel actuel du Maracana est le stade Mario Filho, et Mario Filho était l’un des leurs. Il mérite certainement qu’on se souvienne aussi de lui. Il a été le principal moteur de la construction du stade. Dans son journal Jornal dos Sports, il a mené une campagne tonitruante pour qu’un nouveau stade géant soit construit pour la Coupe du monde 1950.

Le Maracana signifie beaucoup pour la ville de Rio et pour le football brésilien. Il doit rester nommé d’après l’homme qui a veillé à ce qu’il soit construit là où il se trouve. Buda Mendes / Getty Images

Filho s’est également battu dur pour son emplacement. Il y avait des propositions rivales pour un stade en dehors de Rio. Arguant en faveur de l’accessibilité, Filho a insisté sur le fait que le nouveau lieu devrait être proche du centre-ville, et il a remporté la journée.

Pourtant, le Maracana n’est qu’une simple note de bas de page est sa contribution, car on pourrait affirmer que Mario Filho a fait plus que quiconque pour inventer le journalisme sportif brésilien, et même la culture des fans brésiliens. Au milieu des années 1930, il a repris le Jornal dos Sports – les habitants plus âgés de Rio se souviennent toujours de sa couverture rose emblématique – et en a fait une force de campagne vibrante.

Il s’est rendu compte que si un gros match débutait dimanche, il pourrait commencer la préparation le lundi précédent, trouvant des angles pour susciter l’intérêt bien avant l’action du week-end. Et il a joué un rôle essentiel dans l’évolution de la base sociale des fans de football brésiliens. Au début, les fans étaient pour la plupart des membres bien nantis du club qui payaient un abonnement mensuel pour utiliser les installations. Il a élargi la base pour attirer les masses urbaines, avec une influence significative des États-Unis.

Au cours de trois célèbres derbies Flamengo contre Fluminense à la fin de 1936, son journal a organisé des compétitions pour encourager les fans à faire partie du spectacle avec des chansons, des bannières et des affichages. « Nous essayons d’importer au Brésil ce qui se passe aux USA », écrit Filho, « mais en adaptant cette compétition entre supporters à la manière brésilienne. »

Après le premier de ces matchs, Filho a conclu que « le Brésil a franchi le premier pas dans » l’américanisation « de ses supporters, qui peuvent désormais s’organiser définitivement comme un facteur de premier plan pour encourager leurs équipes. »

Il est étrange de penser que le baseball – de loin le sport de masse aux États-Unis à l’époque – avait une si forte influence sur le développement de la culture des supporters au Brésil, mais c’est indéniablement le cas, et Mario Filho est le l’homme qui a forcé le lien.

Il mérite sa place dans l’histoire. Doit-il perdre le nom du stade qu’il a aidé à construire? Ou, comme l’a suggéré un journaliste, Pelé devrait-il poliment refuser l’offre de devenir le nouveau nom du stade?

La meilleure réponse est probablement celle-ci: quoi qu’il arrive, les gens appelleront toujours l’endroit le Maracana.