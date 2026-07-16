Le conseil municipal maintient son dispositif de démocratie locale avec une enveloppe annuelle de 3,5 millions d'euros, dont une part destinée aux quartiers nord.

Rennes : un budget participatif de 3,5 M€ voté pour les projets des habitants

Les quartiers nord, comme Maurepas et Villejean, figurent parmi les zones ciblées par le dispositif.

Une enveloppe de 50 000 euros est réservée au budget participatif des enfants de 6 à 11 ans.

La Ville de Rennes maintient un budget participatif annuel de 3,5 millions d'euros pour financer les projets des habitants.

La Ville de Rennes reconduit son budget participatif à hauteur de 3,5 millions d'euros par an pour financer les projets proposés par les habitants. Cette enveloppe s'inscrit dans un budget primitif global de 479 millions d'euros voté pour 2026, dont 137 millions d'investissements locaux.

Le conseil municipal de Rennes a voté le maintien de son budget participatif annuel de 3,5 millions d’euros destiné à financer les projets proposés par les habitants, selon la Ville de Rennes. Ce dispositif de démocratie locale permet aux Rennais de soumettre et de voter pour des projets d’aménagement ou d’amélioration du cadre de vie dans leur quartier.

Un budget global de 479 millions d’euros pour 2026

Cette enveloppe participative s’inscrit dans le budget primitif global de 479 millions d’euros adopté par la municipalité pour l’année 2026, selon les chiffres communiqués par la Ville. Sur ce montant, 137 millions d’euros sont fléchés vers des investissements dans le service public local.

Le budget participatif comprend une part spécifique de 50 000 euros réservée aux enfants de 6 à 11 ans, qui peuvent proposer et voter pour leurs propres projets. Les résultats de l’édition 2026 de ce budget participatif des enfants ont été dévoilés le 9 juin dernier, selon Rennes Métropole.

Les quartiers nord parmi les zones prioritaires

Les quartiers nord de Rennes, notamment Maurepas et Villejean, figurent parmi les secteurs ciblés par ces dispositifs de démocratie participative, selon la Ville. Ces quartiers bénéficient d’une attention particulière dans le cadre de la politique de cohésion sociale menée par la municipalité.

Le mécanisme permet aux habitants de ces secteurs de proposer des aménagements concrets : aires de jeux, espaces verts, équipements sportifs de proximité ou encore mobilier urbain. Les projets retenus sont ensuite réalisés par les services municipaux.

Contexte dans l’Ille-et-Vilaine

Rennes n’est pas la seule collectivité bretonne à miser sur la démocratie participative. Le Département d’Ille-et-Vilaine a suspendu son enveloppe globale de 2 millions d’euros à son propre budget participatif, selon le Conseil départemental. Ces initiatives traduisent une volonté de rapprocher les décisions publiques des citoyens à l’échelle locale.

À l’échelle métropolitaine, Rennes Métropole a adopté pour 2026 un budget total d’un milliard 88 millions d’euros, selon les données officielles. Ce montant témoigne du poids économique et démographique de l’agglomération rennaise dans le département.

Un dispositif reconduit année après année

Le budget participatif rennais s’inscrit dans la durée. En reconduisant chaque année cette enveloppe de 3,5 millions d’euros, la municipalité affirme sa volonté de maintenir un lien direct avec les habitants dans la définition des projets d’aménagement urbain.

Les prochaines phases de vote et de sélection des projets citoyens devraient être annoncées dans les mois à venir par les services municipaux.