Renne contre énergies renouvelables : le combat de Reiulf pour maintenir un mode de vie vivant

D’un lancer rapide, Reiulf Aleksandersen attrape au lasso un renne égaré par ses cornes, l’attache et le transporte jusqu’à sa voiture.

Les rennes autrefois sauvages s’éloignent des alpages et se rapprochent des gens, modifiant ainsi leur comportement habituel. Aleksandersen explique que cela est dû au bruit des éoliennes construites sur les terres où paissent les animaux. Il capture les rennes et les ramène dans les montagnes.

Aleksandersen est un éleveur de rennes sami. Cette pratique traditionnelle fait vivre le peuple sami, un groupe autochtone du nord de la Scandinavie, depuis des générations. Les rennes étaient traditionnellement utilisés pour l’alimentation, l’habillement et le transport, car les Sami vivaient un mode de vie semi-nomade se déplaçant entre les pâturages. De nos jours, les éleveurs gagnent encore leur vie en vendant de la viande et des peaux de rennes.

« Je ne peux pas imaginer une vie sans élevage de rennes ni sans rennes », a déclaré Aleksandersen à SBS Dateline.

Les Sâmes sont un peuple autochtone habitant la région Sápmi, qui s’étend sur le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et jusqu’en Russie. On estime qu’il y a entre 80 et 100 000 Samis dans cette région. Crédit: Ligne de données SBS/ Caroline Huang Mais cette pratique est désormais menacée.

La Norvège vise à devenir neutre en carbone d’ici 2030, c’est pourquoi le pays s’appuie presque entièrement sur les énergies renouvelables, l’hydroélectricité représentant 92 % de la production d’électricité.

Selon l’indice de performance en matière de changement climatique de cette année, qui suit les performances des pays en matière de protection du climat, la Norvège occupe un classement « élevé » et se classe au 10ème rang mondial. L’Australie est classée 55ème – « très bas ».

Mais la Norvège est également un grand explorateur de pétrole et de gaz dont les projets croissants de combustibles fossiles ont fait face à des réactions négatives de la part des militants pour le climat.

Après s’être engagé à réduire ses émissions conformément à l’Accord de Paris, le gouvernement norvégien a augmenté sa production d’énergie éolienne, tant sur terre qu’en mer. De nombreuses fermes terrestres ont été construites dans le nord sur les terres utilisées par le peuple sami pour élever des rennes.

« Ces éoliennes projettent de la glace environ sept mois par an »

Aleksandersen est engagé dans une bataille avec Nordlys Vind, une importante société d’énergie éolienne qui a construit un parc éolien en 2018 dans la zone où sa famille élève ses rennes.

Lorsqu’Aleksandersen a obtenu le droit d’élever des rennes dans cette zone en 2015, il a déclaré que l’entreprise avait déjà obtenu une licence pour la construction d’un parc éolien. Cependant, il ne savait pas à l’époque l’impact que cela aurait sur ses rennes.

Il affirme que garder ses rennes dans les pâturages proches du parc éolien est devenu trop dangereux.

Aleksandersen capture les rennes autrefois sauvages, qui, selon lui, s’aventurent loin des alpages à cause des éoliennes, et les ramène. Crédit: Ligne de données SBS Pendant les longs hivers arctiques, la glace s’accumule sur les pales des éoliennes et, lorsqu’elles tournent, elles peuvent projeter de gros morceaux de glace.

« Ces éoliennes projettent de la glace environ sept mois par an », a déclaré Aleksandersen. « Un kilo de glace sur 200 kilomètres, c’est vraiment beaucoup. Les gens, les animaux, tout, c’est mort.

Il prétend que le coût de l’alimentation de ses rennes en hiver sort de sa poche et qu’il doit les éloigner des moulins à vent.

Il affirme également que le bruit des éoliennes dérange les animaux.

Dans une déclaration à SBS Dateline, Nordlys Vind a déclaré qu’elle opérait dans les conditions de son permis. L’entreprise nie qu’Aleksandersen soit affectée par ses activités, affirmant que la zone proche du parc éolien n’est pas une zone de pâturage naturelle pour les rennes en hiver en raison du manque de nourriture.

« Nous n’avons aucun cas de projection de glace affectant la faune ou le personnel du parc éolien, qui passe plusieurs fois par jour devant les éoliennes et gare les véhicules d’hiver sous les éoliennes », indique le communiqué.

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg (au centre) et des militants autochtones sami lors d’une manifestation à Oslo en mars 2023 contre les éoliennes construites dans la région de Fosen, à l’ouest de la Norvège. Source: AFP / Javad Parsa/via Getty Images Nordlys Vind a placé des panneaux d’avertissement concernant le risque de jets de glace dans la zone.

Aleksandersen est dans une impasse avec la société d’énergie verte.

« Faire cela au pays des rennes, c’est comme faire quelque chose de mal pour tous les éleveurs de rennes, car s’ils ne me respectent pas, moi ou mon élevage de rennes, que font-ils pour respecter les autres ? », a-t-il déclaré.

Les éleveurs de rennes poursuivent les sociétés énergétiques en justice

Aleksandersen n’est pas le seul éleveur de rennes sâme à s’en prendre aux producteurs d’énergie verte.

En 2021, deux éleveurs de rennes ont intenté une action en justice contre Fosen Vind, le deuxième plus grand parc éolien terrestre d’Europe, et ont gagné. La Cour suprême norvégienne a jugé que le parc éolien violait les droits culturels des Samis et que la décision du gouvernement de leur accorder une licence était invalide.

Les ministres norvégiens de l’Agriculture et de l’Énergie ont présenté leurs excuses aux éleveurs de rennes de la péninsule de Fosen pour les licences, reconnaissant l’impact négatif du parc éolien sur leur culture et leurs droits. Mais deux ans après la décision du tribunal, le gouvernement cherche toujours des solutions quant au sort du parc éolien.

La communauté sâme continue de protester.

En mars, leur cause a attiré l’attention internationale lorsque la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg s’est jointe à leur rassemblement devant le ministère de l’Énergie à Oslo.

Le parlement sami

Aleksandersen et d’autres éleveurs de rennes ont été soutenus par le parlement sami de Norvège.

Connu sous le nom de Samediggi, c’est un organe politique qui s’occupe de toutes les affaires du peuple sami. Il y a entre 80 000 et 100 000 Samis vivant en Norvège.

Depuis sa création en 1989, le parlement sâme a réalisé des progrès significatifs dans la revitalisation et la promotion de la langue et de la culture sâme. Cependant, il lutte pour protéger les droits fonciers de la population autochtone et considère les projets de parcs éoliens comme une question de droits humains.

Silje Karine Muotka, présidente du Parlement sami de Norvège, affirme que leur voix n’est pas entendue dans les instances du pouvoir lorsqu’il s’agit des entreprises et des droits fonciers des autochtones. Crédit: Ligne de données SBS « Nous sommes certainement aux prises avec des problèmes de droits fonciers, et l’un des problèmes est le virage vert et la situation énergétique dans le monde », Silje Karine Muotka, le président du Parlement sami, a déclaré à SBS Dateline.

« La raison pour laquelle il s’agit d’une violation des droits de l’homme est que les éleveurs ne peuvent pas élever leurs rennes à cause de la centrale éolienne. »

Aleksandersen espère pouvoir continuer à élever des rennes, même s’il ne sait pas vraiment ce qu’il fera si rien ne change.

Mais il y a autre chose qui l’inquiète : ne pas pouvoir transmettre sa culture ancestrale à ses enfants.

« J’ai peur que si je n’ai pas mes rennes, je n’ai aucune raison de vivre pour moi », a-t-il déclaré.

« Je sais que je ne parviens pas à faire progresser la langue, la culture et je m’inquiète pour mes enfants. Donc, pour moi, c’est vraiment effrayant.