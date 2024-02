Renifler le Vicks Vaporub pourrait aider à soulager la dépression, suggère une nouvelle étude

Sentir des odeurs familières pourrait contribuer à améliorer l’humeur des personnes souffrant de dépression majeure, suggère une nouvelle étude.

Des neuroscientifiques de l’Université de Pittsburgh ont découvert que les patients qui reniflaient 12 odeurs reconnaissables avaient un meilleur accès aux souvenirs positifs, mettant ainsi fin aux schémas de pensée négatifs qui perpétuent la maladie mentale.

Les participants ont rappelé des souvenirs spécifiques de leur vie lorsqu’ils ont senti l’odeur du Vicks Vaporub, du café, de l’extrait de vanille, du savon pour les mains à la lavande et des articles ménagers plus courants.

Les problèmes de mémoire autobiographique sont une caractéristique du trouble dépressif majeur, qui incite souvent les patients à se concentrer uniquement sur les événements négatifs ou à les interpréter sous un jour négatif.

Les scientifiques affirment qu’en aidant les personnes déprimées à accéder plus efficacement à leurs souvenirs grâce à l’odorat, les cycles de pensées négatives peuvent être interceptés.

Le café fait partie des 12 odeurs différentes qui évoquent des souvenirs, ce qui peut modifier les schémas de pensée négatifs, suggèrent les chercheurs.

Chaque odeur présentée aux participants était associée à un mot correspondant. Par exemple, le mot correspondant à la poudre de cumin était « curry ». Les chercheurs ont découvert que ce sont les odeurs, et non les mots, qui évoquaient les souvenirs autobiographiques les plus vifs.

Pour leur étude, les neuroscientifiques ont recruté 32 personnes âgées de 18 à 55 ans souffrant de dépression majeure. Ils ont été exposés à 12 odeurs dans des bocaux hermétiques accompagnés d’un indice écrit sur l’odeur.

Les parfums comprenaient de l’huile de noix de coco, de la poudre de cumin, des bulbes de clou de girofle, du vin rouge, du cirage à chaussures, de l’extrait de vanille, du ketchup et de l’huile essentielle d’orange.

Les yeux fermés, ils inspirèrent une bouffée de chaque pot et furent invités à réfléchir à un souvenir suscité par l’odeur.

Chaque participant a évalué ses souvenirs en fonction de la façon dont ils se sentaient bien ou mal, à quel point ils étaient excitants, à quel point ils étaient clairs et à quelle fréquence ils y pensaient. On leur a ensuite demandé d’identifier chaque odeur, mais on leur a répondu qu’il n’était pas important de bien faire les choses.

Les participants ont identifié correctement les odeurs environ 29 % du temps en moyenne. Les odeurs évoquaient des souvenirs plus spécifiques de leur vie que les mots. Par exemple, entendre le mot « menthol » était bien moins évocateur que d’ouvrir un pot et de sentir le Vicks Vaporub.

Les souvenirs déclenchés par une odeur avaient tendance à être plus excitants sur le plan émotionnel, plus vifs et prenaient plus de temps à se rappeler que les souvenirs déclenchés par des mots.

Les chercheurs ont déclaré: “Les souvenirs évoqués par les odeurs peuvent être uniques par rapport à d’autres stimuli, tels que les stimuli auditifs et visuels, et contenir de l’émotivité.”

Le bulbe olfactif, responsable du traitement des odeurs, se connecte directement aux régions cérébrales clés associées à la mémoire et aux émotions, comme l’amygdale et l’hippocampe.

Contrairement aux autres sens, les odeurs peuvent accéder directement à la partie émotionnelle du cerveau, ce qui, selon les experts, pourrait expliquer pourquoi les odeurs ont un impact si profond sur nos souvenirs et nos émotions.

Le Dr Kymberly Young, neuroscientifique et co-auteur de l’étude, a déclaré: “Si nous améliorons la mémoire, nous pouvons améliorer la résolution de problèmes, la régulation des émotions et d’autres problèmes fonctionnels que rencontrent souvent les personnes déprimées.”

Il existe certaines approches pour traiter la dépression qui incluent le parfum pour évoquer des souvenirs positifs.

Les thérapeutes peuvent inclure l’aromathérapie dans le cadre de leur pratique normale de thérapie cognitivo-comportementale qui entraîne les personnes déprimées à repenser leurs schémas de pensée négatifs.

Ils peuvent également essayer ce que l’on appelle la thérapie par la réminiscence, qui consiste à rappeler et à partager des expériences passées facilitées par des stimuli sensoriels tels que des odeurs, des photos ou de la musique. L’idée est qu’en exploitant des souvenirs et des émotions positives, la thérapie par la réminiscence peut améliorer l’humeur, l’estime de soi et le bien-être général.

Les résultats ont été publiés dans la revue Réseau JAMA ouvert.