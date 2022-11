Renforts de la Russie : où Poutine a trouvé plus d’armes et de troupes alors que l’invasion de l’Ukraine s’éternise

La pénurie d’armes et de troupes de la Russie l’a forcée à se tourner vers d’autres nations voyous et certaines sources surprenantes dans un effort pour soutenir son invasion de l’Ukraine.

Les analystes ont prédit que l’invasion de la Russie ne durerait que quelques jours ou semaines en raison de la confiance dans une force militaire supérieure avec de vastes fournitures et un avantage écrasant en main-d’œuvre, mais neuf mois plus tard, Moscou a cherché à s’approvisionner en armes et en troupes d’autres pays.

“La Russie n’était manifestement pas préparée pour le travail de neuf mois qu’elle mène actuellement en Ukraine”, a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA, à Fox News Digital. “Poutine pensait que ce serait un projet d’une à deux semaines, [and] Les services de renseignement russes n’ont pas réussi à estimer avec précision la capacité de Zelensky à galvaniser le soutien occidental, la volonté des Ukrainiens de se battre, la volonté des États-Unis et de l’Europe de fournir des niveaux sans précédent d’aide à la sécurité et les limites tactiques des forces russes.”

Des experts ont précédemment expliqué à Fox News Digital à quel point la corruption « endémique » sapait l’armée russe, les oligarques empocheraient l’argent au lieu de l’investir dans l’armée au cours des trente dernières années depuis l’effondrement de l’Union soviétique.

LE MONSTRE RUSSIE-IRAN: L’INCOMPÉTENCE STRATÉGIQUE DE BIDEN A CRÉÉ UNE NOUVELLE MENACE POUR L’AMÉRIQUE

Et l’Ukraine a renforcé ses propres approvisionnements grâce à de lourds investissements des États-Unis et de ses alliés de l’OTAN, aidant à niveler le champ de bataille pendant des mois et permettant à l’Ukraine de repousser les forces russes. Le président russe Vladimir Poutine a dû retirer ses troupes à la frontière orientale et se concentrer sur le verrouillage des États «rebelles» en Ukraine après avoir échoué à prendre une cible stratégique majeure.

Mais maintenant, la Russie a commencé à construire sa propre coalition d’alliés, alors même que ces alliés essaient de garder leur soutien silencieux.

“La Russie a déjà tiré de l’ordre de 3 000 à 4 000 missiles en Ukraine, plus que prévu, avec des centaines de missiles lancés au cours des deux dernières semaines ciblant les infrastructures critiques ukrainiennes pour perturber l’approvisionnement en électricité et en eau avant l’hiver”, a expliqué Koffler. Elle a ajouté que “l’arsenal de missiles de la Russie s’épuise presque certainement” et que l’inventaire actuel est “probablement” inférieur à 40% des niveaux d’avant-guerre.

Les États-Unis ont accusé mercredi la Corée du Nord de fournir secrètement à la Russie des obus d’artillerie, et des rapports du mois dernier ont détaillé comment l’Iran a d’abord fourni à la Russie des drones “kamikazes” Shahed-136, puis formé les troupes russes à leur utilisation. De nouveaux rapports indiquent que l’Iran a ajouté des drones Mohajer-6 ainsi que Shahed-129 à ses livraisons.

Le porte-parole de la Sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré lors d’un briefing virtuel que la Corée du Nord avait tenté de dissimuler les expéditions en les envoyant via des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, a rapporté Reuters.

LA RUSSIE REJOINT L’ACCORD DE GUERRE SUR L’EXPORTATION DE CÉRÉALES EN UKRAINE

“Nos indications sont que la RPDC fournit secrètement et nous allons surveiller pour voir si les envois sont reçus”, a déclaré Kirby, ajoutant que Washington consulterait les Nations Unies sur les questions de responsabilité concernant les envois.

“Nous avons une idée de l’endroit où ils vont transférer ces obus”, a déclaré Kirby. Il a refusé de donner plus de détails alors que les États-Unis évaluent leurs options possibles. Mais il a insisté sur le fait que les armes ne changeraient probablement pas l’élan ou l’issue de la guerre.

La Fondation pour la défense des démocraties (FDD) a rapporté que l’Iran pourrait même augmenter son soutien et fournir à la Russie des missiles balistiques à courte portée, une décision qui indique tout soulagement économique que Téhéran obtiendrait grâce au Plan d’action global conjoint (JCPOA) – également connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien – finirait par financer la guerre de la Russie et saper les sanctions américaines.

“Avec des informations selon lesquelles l’Iran prévoit d’envoyer des missiles balistiques à courte portée à la Russie pour les utiliser contre l’Ukraine – et alors que le peuple iranien crie dans les rues pour un changement de régime – les États-Unis et leurs alliés européens devraient retirer toutes les offres d’allègement des sanctions faites à Téhéran et achever le retour en arrière des sanctions de l’ONU au Conseil de sécurité”, a écrit Richard Goldberg, conseiller principal aux FDD, dans une analyse publiée mercredi.

LE ROYAUME-UNI RENFORCE LA SÉCURITÉ SUR LES CRAINTES DE PIRATAGE DE LA RUSSIE ET ​​DE LA CHINE

Le transfert comprendrait les missiles balistiques à courte portée Fateh-110 et Zulfiqar. Le Fateh-110 peut atteindre une distance de 150 à 180 milles, tandis que le Zulfiqar pourrait potentiellement atteindre des cibles à moins de 435 milles.

L’Iran a déjà envoyé plus de 3 500 drones en Russie, la plupart des unités étant produites dans des usines exploitées par le ministère iranien de la Défense et l’Association des industries aéronautiques et spatiales iraniennes (IASIA).

Les armes seules ne gagneront pas la guerre car Poutine a également cherché à reconstituer ses forces épuisées. Après des mois de silence sur le nombre réel de victimes, le directeur de la CIA William Burns et le chef du renseignement britannique Richard Moore ont indiqué que la Russie avait perdu environ 15 000 soldats au cours des cinq premiers mois de l’invasion.

« Depuis des mois, nous voyons la Russie tenter de recruter une sorte de sa propre version de la légion étrangère, de communautés particulières par le groupe Wagner sur le terrain depuis la Syrie, la Libye, la République centrafricaine », a déclaré Goldberg à Fox News. Numérique. “Nous avons également entendu des rapports faisant état de Serbes combattant du côté pro-russe.”

CARNET DU JOURNALISTE : DE RETOUR À KYIV ALORS QUE LA RUSSIE CIBLE LA VILLE AVEC DES DRONES ET DES ATTENTATS DE MISSILE

“[One of] les principales motivations pour faire cela pour les Russes sont qu’ils épuisent rapidement leurs propres forces », a expliqué Goldberg. « Ils passent à des appels de réserve, et ils ne veulent pas avoir à continuer à taxer la population russe dans la mesure du possible.

“Donc, dans la mesure où ils peuvent s’appuyer sur des troupes étrangères pour faire le travail, faire en sorte que des non-Russes se battent et meurent plutôt que des corps russes qui rentrent chez eux dans leurs familles, c’est leur préférence”, a-t-il ajouté, notant que Poutine recherche “une faible -des systèmes coûteux et à fort impact.”

Poutine a tenté de reconstituer ses forces par un enrôlement forcé en annonçant une “mobilisation partielle”, mais de nombreux hommes russes ont décidé de fuir le pays plutôt que de rejoindre la guerre de Poutine en Ukraine.

La Russie avait déjà attiré des combattants tchétchènes au début de la guerre en Ukraine après qu’il soit devenu clair que le conflit ne se terminerait pas dès que Poutine l’aurait cru et nécessiterait plus d’engagement.

LA RUSSIE PROLONGE LES ORDRES D’ÉVACUATION DE L’UKRAINE À KHERSON OCCUPÉ

Des rapports ont commencé à émerger au cours des mois suivants de la Russie tendant la main aux nations amies et cherchant des renforts. Le New York Times a rapporté en avril que Poutine s’était tourné vers des combattants syriens et géorgiens pour renforcer ses forces.

Et plusieurs sources militaires et de sécurité afghanes ont déclaré la semaine dernière que les soldats d’élite du Corps des commandos de l’armée nationale avaient commencé à rejoindre les forces russes après que les États-Unis aient laissé derrière eux les 20 000 à 30 000 membres de la force après leur retrait militaire.

Pas moins de 10 000 des anciens commandos étaient initialement enclins à accepter l’offre de la Russie, a rapporté Foreign Policy.

Goldberg a comparé la coalition croissante de la Russie à la Légion internationale ukrainienne, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a créée au début du conflit. Il a attiré 20 000 volontaires de 52 pays au cours de la première semaine.

“Moscou manque à la fois de matériel militaire et de personnel, devant combler les lacunes avec des capacités non indigènes. Il achète des armes à l’Iran et à la Corée du Nord et compte sur le contingent de mercenaires, le groupe Wagner, les combattants tchétchènes, Kadyrov, pour reconstituer ses forces régulières », a déclaré Koffler. “Ils recrutent même des prisonniers et font venir d’anciennes forces de sécurité afghanes, qui ont été déplacées lorsque les talibans sont revenus au pouvoir, après le retrait américain.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Malgré toutes ces limitations, Poutine ne reculera pas. Au contraire, il se prépare à une lutte totale avec les États-Unis et l’OTAN et passe à une stratégie asymétrique.”

Reuters a contribué à ce rapport.