Renforcez la sécurité de votre maison avec 35 % de réduction sur la caméra à projecteur filaire de Blink

Renforcer la sécurité de votre maison n’est jamais une mauvaise idée, mais le meilleur moment pour acheter une nouvelle caméra de sécurité intelligente est lorsqu’elle est en vente. Un accord sur l’un des derniers produits de sécurité d’Amazon, la caméra Wired Floodlight de sa sous-marque Blink, représente l’une de ces opportunités avec 35% de rabais sur son prix régulier tout de suite. En baisse à 65 $, c’est le plus bas que nous ayons vu le combo caméra et projecteur aller depuis son dévoilement en janvier. Le prix est bon pour aujourd’hui seulement, cependant, avec la vente Amazon correspondant à un offre d’une journée chez Best Buy.

La Wired Floodlight Camera est le premier projecteur filaire de Blink. Il est conçu pour une utilisation en extérieur avec une conception résistante aux intempéries et offre des projecteurs intégrés qui fournissent jusqu’à 2 600 lumens de lumière lorsqu’un mouvement est détecté. La caméra elle-même est en HD 1080p avec prise en charge de la vision nocturne couleur et de l’audio bidirectionnel. La conception câblée signifie que vous n’avez pas à vous soucier de la panne de courant lorsque vous en avez le plus besoin, ni à sortir l’échelle pour recharger les piles périodiquement. Une fois configuré, vous pouvez obtenir des mises à jour en direct et afficher le flux de la caméra dans l’application Blink ou via vos écrans intelligents compatibles Alexa ou vos appareils Fire TV.

L’appareil fonctionne sur le processeur AZ2 Neural Edge d’Amazon, qui permet des fonctionnalités de détection de mouvement intelligentes telles que la détection de personnes et les zones d’activité, et permet également de traiter les images localement sur l’appareil plutôt que dans le cloud. Vous pouvez également choisir de stocker des images localement, bien que vous deviez utiliser une clé USB et un Module de synchronisation clignotant 2, tous deux vendus séparément. Alternativement, le stockage en nuage est disponible avec un Plan d’abonnement Blink . Vous bénéficierez de 30 jours gratuits avec votre achat de la caméra filaire Floodlight et les plans commencent à 3 $ par mois par la suite.