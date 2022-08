Renforcer l’innovation au cœur de l’Amérique

Quand les gens pensent au Kentucky, ils imaginent souvent du bluegrass, des chevaux et du bourbon, pas nécessairement un écosystème dynamique d’entrepreneurs et de startups. En tant que directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif AccelerateKY, Sam Ford vise à changer cela. “Tout le monde est toujours ravi de parler de bourbon, mais le Kentucky est également un leader majeur dans le domaine des batteries électriques”, déclare Ford, diplômé du programme Comparative Media Studies (CMS) du MIT. “Nous avons la fabrication de pointe, les métaux, le développement de logiciels, la technologie agricole.”

L’idée d’une organisation pour connecter les innovateurs du Kentucky est née d’une conversation en 2016 avec Daniela Rus, directrice du laboratoire d’informatique et d’IA du MIT, sur l’avenir du travail. “Il est difficile d’être enthousiasmé par l’avenir du travail si vous avez peur de ne pas y participer”, a déclaré Ford à propos de ses compatriotes du Kentucky, qui peuvent se sentir isolés des entrepreneurs de la côte est et ouest.

Ce commentaire a stimulé un échange de visites entre les gens du MIT et les innovateurs du Kentucky. Finalement, le Kentucky est devenu le premier État américain accepté dans le programme régional d’accélération de l’entrepreneuriat du MIT, qui vise à connecter les entrepreneurs, les entreprises, le gouvernement, les investisseurs et l’enseignement supérieur. AccelerateKY a été fondée pour poursuivre le travail.

Ayant grandi dans une famille ouvrière près de Bowling Green, Ford était un connecteur et un conteur naturel, prenant le relais de sa grand-mère malade en tant que chroniqueur social pour le journal du comté. “C’était un groupe de femmes de 60 et 70 ans et un garçon du collège”, dit-il. Il a ensuite étudié le journalisme à la Western Kentucky University, et avec les médias traditionnels menacés par Internet au début des années 2000, il est venu au MIT pour étudier ces défis. Finalement, il est devenu consultant pour des entreprises telles que Viacom, Univision et WNYC/New York Public Radio.

Lorsqu’il était prêt à fonder une famille, cependant, il est retourné au Kentucky, réalisant qu’il pouvait servir ses clients de n’importe où. En partie, AccelerateKY vise à faire de même pour les autres. “Vous pouvez poursuivre une grande variété de carrières sans avoir à choisir entre ce que vous vous sentez inspiré de faire pour le travail et vos liens avec la famille ou le sentiment d’appartenance”, dit-il.

L’organisation à but non lucratif a été lancée l’automne dernier et se concentre sur l’encouragement des technologies de pointe respectueuses de l’environnement dans l’industrie des métaux à croissance rapide.

En fin de compte, Ford espère que cet effort pourra servir de modèle à mesure que les gens se sentiront de plus en plus à l’aise pour se connecter à distance. « Il y a de grands avantages pour la santé publique et l’environnement si nous ne rassemblons pas une bonne partie de la population dans quelques endroits le long des côtes », dit-il.