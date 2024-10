Renforcer les votes et les voix des Cherokee

Avis des invités. Pendant la majeure partie de l’histoire des États-Unis, les Amérindiens n’ont pas pu voter aux élections américaines. La plupart des autochtones étaient refusé la citoyenneté américaine jusqu’en 1924et ce n’est que dans les années 1960 que le gouvernement fédéral a accordé le plein droit de vote aux autochtones. Ainsi, lorsque nous parlons de l’importance du vote, nous le comprenons comme un droit durement acquis au cours de l’histoire récente par nos aînés et nos ancêtres. C’est pourquoi voter est plus qu’un simple droit ; c’est une responsabilité que tous les Cherokees devraient assumer, que vous viviez dans la réserve de la nation Cherokee, dans l’Oklahoma ou dans d’autres régions du pays. Ne manquez jamais les plus grandes histoires et les dernières nouvelles d’Indian Country. Cliquez ici pour vous inscrire et recevoir nos rapports directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine. Le vote est l’un des moyens les plus efficaces pour les citoyens tribaux de faire entendre leur voix, que ce soit lors d’élections tribales, locales, étatiques ou fédérales. Il ne s’agit pas seulement de savoir qui remportera les élections. Lorsque les dirigeants fédéraux et étatiques savent que les citoyens tribaux constituent une circonscription électorale active, notre voix a plus de chances d’être entendue, même au-delà des années électorales. Le vote permet de garantir que les questions tribales uniques restent au centre des conversations politiques importantes. Les frustrations que nous ressentons face à certains problèmes – qu’il s’agisse du manque d’attention portée aux enfants affamés, des pactes rompus, de la mauvaise gestion des politiques fédérales sur les Indiens ou des décisions de sous-financer l’éducation publique ou les soins de santé indiens – ne seront jamais résolues à moins que nous ne participions activement aux élections. processus. Le changement nécessite de nombreux efforts et stratégies différents, mais cela commence par le vote. Grâce au vote autochtone, nous pouvons tenir les dirigeants responsables des problèmes qui affectent la nation Cherokee et le pays indien. Chuck Hoskin, chef de la nation Cherokee, Jr.

Vote Cherokeenotre initiative d’inscription des électeurs, a joué un rôle crucial pour connecter les Cherokees à leur pouvoir de vote. Depuis son lancement en 2013, Cherokee Vote a enregistré près de 80 000 personnes aux élections à tous les niveaux, avec plus de 2 000 nouvelles inscriptions ajoutées rien que l’année dernière.

Cet effort s’étend à l’ensemble de la réserve de la nation Cherokee, ainsi qu’à une visibilité constante auprès de nos citoyens dans tout le pays, y compris les Cherokees dans des États clés comme l’Arizona et la Géorgie. Les Cherokees vivent dans tous les États et districts du Congrès du pays.

L’équipe Cherokee Vote est active lors de nombreux événements communautaires, ainsi que lors de célébrations culturelles comme la Journée des peuples autochtones. Nous avons collaboré avec le Congrès national des Indiens d’Amérique, Rock the Native Vote et les Nations indiennes unies d’Oklahoma pour étendre nos efforts d’éducation aux autochtones de nombreuses tribus.

Les efforts de Cherokee Vote ont toujours été non partisans parce que les problèmes Cherokee sont non partisans. Nous avons travaillé en étroite collaboration et avec succès avec des responsables républicains et démocrates. Ce qui compte le plus, c’est d’élire des dirigeants qui honorent la souveraineté, respectent les gouvernements tribaux et donnent la priorité au pays indien.

Alors organisons-nous, votons et veillons à ce que notre voix reste une force puissante dans ce pays. En Oklahoma, vous pouvez prévoir de voter tôt au conseil électoral de votre comté le 30 octobre, le 1er novembre ou le 2 novembre, ou vous pouvez voter à votre bureau de vote local le 5 novembre. Portail des électeurs OK pour trouver votre bureau de vote et voir ce qui figure sur votre bulletin de vote.

Chaque vote exprimé par un citoyen Cherokee contribue à l’avenir de notre tribu. Ensemble, nous pouvons façonner les politiques et les dirigeants qui auront un impact sur nous pendant des générations.

Chuck Hoskin, Jr. est le principal chef de la nation Cherokee.