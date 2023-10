Au cours de ces dernières années, le mode de fonctionnement de l’économie ouzbèke a beaucoup changé. Cela s’explique par le fait que le pays a décidé de modifier le système, notamment les règles et les plans, afin d’attirer davantage d’argent d’autres pays et de rendre son économie plus variée. L’Union européenne (UE) l’a remarqué et a compris qu’elle pouvait coopérer avec l’Ouzbékistan pour faire avancer les choses dans l’intérêt des deux parties.Président Chavkat Mirzioïev dirige ce changement en Ouzbékistan. Il a fait beaucoup d’efforts pour nouer des liens d’amitié avec d’autres pays et faciliter le développement des entreprises en Ouzbékistan. Ainsi, de nombreuses entreprises européennes souhaitent faire des affaires dans le pays.

Depuis son entrée en fonction en 2016, le président Mirzioïev a commencé à apporter de grands changements dans la manière dont les choses se passent en Ouzbékistan. Il souhaitait améliorer l’économie du pays : la rendre plus moderne et diversifier les types d’entreprises. Ses idées ont ouvert la voie à une nouvelle ère en Ouzbékistan, où l’on veut se détacher des anciennes méthodes et devenir un pays où il y a plus de croissance, moins de problèmes et plus de connexions avec d’autres pays. Auparavant, certains problèmes empêchaient l’économie de croître, mais le gouvernement du président Mirzioïev en a résolu quelques-uns, et vous pouvez en voir les résultats.

BANQUES ET ENTREPRISES : l’Europe et l’Ouzbékistan se donnent la main

Une évolution importante est en train de se produire dans le secteur des banques et des entreprises en Ouzbékistan, sous la direction de Chavkat Mirzioïev. De plus en plus de banques et de grandes entreprises européennes s’installent dans le pays. L’une de ces banques s’appelle la Banque européenne d’investissement, et elle a commencé son voyage en Ouzbékistan en octobre 2017. Cela a été un grand pas en avant pour l’Ouzbékistan, car cette banque l’a aidé à développer de différentes entreprises et à faire croître son économie. L’argent et les outils que la Banque européenne d’investissement a mis à leur disposition ont contribué à la réalisation d’importants projets qui ont amélioré la vie des citoyens de l’Ouzbékistan. L’économie du pays s’en est trouvée améliorée et la population a bénéficié d’une stabilité et de meilleures conditions de vie.

L’industrie automobile de l’Ouzbékistan a connu une évolution importante ces derniers temps. Historiquement, le marché était dominé par une marque automobile occidentale, Chevrolet, qui jouissait d’une large reconnaissance. Cependant, un moment charnière s’est produit en 2017 après que le président Chavkat Mirzioïev ait pris ses fonctions. À cette époque, deux géants internationaux de l’automobile, Volkswagen et Peugeot Citroën, ont fait une entrée remarquée sur le marché. Ce tournant stratégique a marqué un profond changement par rapport à la norme établie et a mis en évidence la volonté prononcée de l’Ouzbékistan de favoriser des partenariats solides avec des nations étrangères dans le but d’accroître ses progrès économiques.

Les changements en cours ont des conséquences importantes. Surtout, l’entrée en scène d’entreprises mondiales bien connues a rendu l’industrie plus animée. Plus de concurrence signifie qu’elles s’efforcent davantage de trouver de nouvelles idées et d’améliorer leurs produits, ce qui est positif pour les acheteurs. En même temps, cette nouvelle approche montre que l’Ouzbékistan, dirigé par le président Chavkat Mirzioïev, souhaite vraiment travailler en coopération étroite avec d’autres pays. Le pays fait équipe avec d’autres pour renforcer la coopération à l’échelle mondiale. En s’associant à d’autres pays, l’Ouzbékistan s’efforce de renforcer la croissance de son économie et de montrer qu’il est important dans le monde des affaires.

La réélection du président Chavkat Mirzioïev en juillet 2023 pour un mandat de sept ans a souligné la volonté de la nation de maintenir l’élan des réformes et de la coopération internationale. Cette élection a confirmé que la trajectoire de progrès initiée au cours de son premier mandat se poursuivra et que la tendance à renforcer les liens commerciaux avec l’Europe se poursuivra sans relâche. La vision stratégique du président ouzbek s’aligne sur cet objectif, cherchant non seulement à soutenir mais aussi à amplifier les changements positifs qui ont déjà commencé à s’enraciner.

SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Un autre aspect de cette évolution est l’entrée de la multinationale française Carrefour sur le marché ouzbek en 2020. Ce développement revêt une importance considérable, car il souligne l’intérêt croissant des entreprises étrangères pour l’établissement d’opérations commerciales dans le contexte ouzbek. La présence du groupe signifie que la base de consommateurs s’élargit en Ouzbékistan, ce qui incite les entreprises comme Carrefour à reconnaître les opportunités économiques et la demande des consommateurs dans le pays. Cela permet également de renforcer les relations économiques entre l’Ouzbékistan et l’Union européenne (UE), en favorisant un environnement mutuellement bénéfique pour le développement du commerce bilatéral et de la coopération.

Le domaine de la coopération énergétique est un autre exemple du partenariat naissant entre l’Ouzbékistan et les entreprises européennes. Des sociétés réputées telles que EDF, Siemens, Veolia, Voltalia, Orano et Total Eren ont investi dans des projets visant à produire de l’énergie propre et renouvelable en Ouzbékistan. Ce rapprochement stratégique reflète la volonté commune d’adopter des pratiques durables sur le plan environnemental et souligne l’utilisation de ressources renouvelables telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne pour stimuler le progrès du pays. Ces projets énergétiques conjoints catalysent non seulement l’amélioration des systèmes d’infrastructure existants de l’Ouzbékistan, mais signifient également l’effort commun du pays en faveur d’une transition vers des sources d’énergie écologiques. Grâce aux efforts de coopération avec ses homologues européens, l’Ouzbékistan renforce ses capacités technologiques tout en faisant preuve d’une gestion responsable de l’environnement.

DYNAMIQUE DE LA PRIVATISATION

La privatisation est l’une des pierres angulaires du rajeunissement économique de l’Ouzbékistan. Conscient du rôle essentiel qu’il joue pour attirer les investissements étrangers, le gouvernement ouzbek dirigé par Chavkat Mirzioïev a lancé des initiatives stratégiques de privatisation. Par exemple, l’accord signé en 2021 par l’Agence de gestion des actifs de l’État d’Ouzbékistan, dans le cadre duquel elle a vendu une part de 57,118 % dans Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd LLC, au groupe d’entreprises Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI). Cette opération, d’une valeur de 252,28 millions de dollars, reflète l’engagement du gouvernement à attirer les capitaux étrangers et à favoriser un environnement propice à la participation des entreprises internationales.

Le partenariat durable entre l’Union européenne et la République d’Ouzbékistan sous Chavkat Mirzioïev, renforcé par l’accord de partenariat et de coopération, constitue la clé de voûte d’un large éventail d’interactions bilatérales. Celles-ci couvrent un large champ de relations, allant du dialogue politique à la coopération en matière de justice, d’affaires intérieures, de démocratie et de droits de l’homme, en passant par des initiatives de coopération dans le domaine de la gouvernance. En outre, ce partenariat s’étend à l’encouragement des relations commerciales, d’affaires et d’investissement, à la coopération économique et financière, ainsi qu’à la fourniture d’une assistance technique. Le système structuré comprend des Conseils de coopération réguliers au niveau ministériel, ainsi que des Comités de coopération qui se réunissent au niveau des fonctionnaires de haut rang. En outre, trois Sous-comités sont des éléments essentiels de ce cadre institutionnel, contribuant collectivement à la coopération substantielle et dynamique entre l’UE et le président de l’Ouzbékistan.

CHANGER LE PAYSAGE

L’évolution du paysage de la diversification économique et de la présence internationale de l’Ouzbékistan met en évidence le rôle déterminant joué par le président Chavkat Mirzioïev. Sa vision stratégique et son désir d’encourager les investissements étrangers ont ouvert la voie à l’entrée de banques, d’entreprises et de multinationales européennes dans le pays. Les initiatives visant à attirer les acteurs mondiaux et à établir des partenariats florissants ont permis d’améliorer les secteurs économiques et industriels du pays dans de multiples domaines.

En outre, les résultats visibles de cette coopération dans les domaines de l’automobile, de la vente au détail et des énergies renouvelables soulignent les efforts délibérés de l’Ouzbékistan pour se positionner comme une destination intéressante pour les entreprises internationales. Alors que le président Mirzioïev continue d’orienter l’Ouzbékistan vers un paysage économique plus ouvert et progressif, les projets de coopération stratégique avec des sociétés européennes devraient contribuer de manière significative à la poursuite de la croissance et de l’intégration mondiale du pays.