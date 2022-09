Renforcement des barils Fiona vers les îles Turques et Caïques

La Garde nationale a secouru plus de 900 personnes alors que les eaux de crue continuent de se précipiter dans les villes de l’est et du sud de Porto Rico avec jusqu’à 30 pouces (76 centimètres) de pluie prévues pour certaines régions. Plusieurs glissements de terrain ont également été signalés.

Le coup de Fiona a été rendu plus dévastateur car Porto Rico ne s’est pas encore remis de l’ouragan Maria, qui a tué près de 3 000 personnes et détruit le réseau électrique en 2017. Cinq ans plus tard, plus de 3 000 maisons sur l’île sont toujours recouvertes de bâches bleues.