TOKYO / BERLIN: Renesas Electronics Corp a accepté d’acheter Dialog Semiconductor pour 4,9 milliards d’euros (5,9 milliards de dollars) en numéraire, renforçant ainsi sa position dans les technologies basse consommation et la connectivité entre les appareils intelligents, les voitures et l’industrie.

L’un des plus grands fabricants de puces automobiles au monde, Renesas vise à capitaliser sur les changements technologiques qui mettent de plus en plus de véhicules électriques dans les rues avec une technologie de conduite assistée, tandis que le déploiement des réseaux 5G connecte des milliards d’appareils au soi-disant Internet des objets.

«La transaction que nous avons annoncée aujourd’hui représente notre prochaine étape importante pour catapulter le plan de croissance de Renesas», a déclaré lundi le président-directeur général de la société japonaise, Hidetoshi Shibata, à propos de la dernière d’une série d’acquisitions.

Renesas a offert 67,50 euros par action au fournisseur d’Apple Inc. Dialog, ce qui représente une prime de 20% par rapport au cours de clôture de vendredi et une majoration de 52% sur une moyenne pondérée de trois mois.

Les actions cotées à Francfort dans le concepteur de puces anglo-allemand Dialog ont augmenté de 16% à 65,28 euros dans les échanges du matin, juste en dessous du prix de vente convenu.

«La gestion de l’alimentation est l’ADN de la propriété intellectuelle de Dialog», a déclaré Neil Campling, analyste chez Mirabaud Securities, après l’annonce de l’accord.

«Alors que nous avançons dans un monde de plus en plus axé sur la technologie des batteries, les véhicules électriques et l’exploitation des capacités« d’aspiration d’énergie »de la 5G dans un futur industriel intelligent – la puissance, l’efficacité énergétique et la gestion de l’alimentation sont cruciales.

La société britannique Dialog avait confirmé dimanche avoir reçu une offre de Renesas après des reportages médiatiques d’intérêt de la société japonaise et du fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics.

Le PDG de Dialog, Jalal Bagherli, a déclaré que son conseil d’administration avait recommandé l’offre Renesas après de longues discussions, ajoutant qu’elle était soumise au code de prise de contrôle britannique et envisagerait toute contre-offre.

STMicroelectronics a refusé de commenter.

ROUES ET OFFRES

Renesas et Dialog avaient convenu en août de coopérer dans le domaine des plates-formes informatiques automobiles, peu de temps avant qu’une pénurie mondiale de semi-conducteurs n’oblige certains constructeurs automobiles à freiner la production.

Le groupe japonais, qui détient une part de marché de 30% des microcontrôleurs utilisés dans les voitures, a racheté le concepteur de puces américain Integrated Device Technology Inc pour 6,7 milliards de dollars en 2018, l’année suivant son achat de 3,2 milliards de dollars du fabricant de puces américain Intersil.

Renesas a déposé une demande pour émettre jusqu’à 270 milliards de yens (2,6 milliards de dollars) de nouvelles actions pour financer son dernier accord, qui, selon Shibata, augmenterait les bénéfices immédiatement à la clôture. Il prévoit une hausse immédiate de la marge brute de 0,6 point de pourcentage et une augmentation de 0,4 point de pourcentage des bénéfices de base.

Dialog est spécialisé dans les puces de gestion de l’alimentation et les produits Bluetooth basse consommation utilisés dans les trackers de fitness et les écouteurs sans fil.

Il a accepté en 2018 de transférer les personnes et les brevets impliqués dans la conception de la principale puce de gestion de l’alimentation utilisée dans les iPhones à Apple dans le cadre d’un accord de 600 millions de dollars qui en a laissé une entreprise plus petite et plus large.

«Nous avons mis en œuvre avec succès une stratégie de diversification qui positionne Dialog pour une croissance élevée», a déclaré Bagherli de Dialog, louant sa compatibilité avec le portefeuille d’informatique embarquée, analogique et électrique de Renesas.

Les actions de Renesas ont chuté de 6,9% avant de clôturer en baisse de 3,6%, à la traîne d’un gain de 2,1% sur le marché plus large, en raison des craintes qu’il emprunterait trop pour payer l’opération. Le PDG Shibata a rassuré les analystes sur le fait que son ratio d’endettement atteindrait un maximum de 3,5 fois les bénéfices de base après l’opération mais reviendrait à un multiple de 1 au cours des deux prochaines années.

Renesas était conseillé par Nomura et les cabinets d’avocats Covington & Burling et Nagashima Ohno & Tsunematsu, tandis que JPMorgan, Qatalyst Partners et Linklaters travaillaient avec Dialog.

(1 USD = 0,8315 euros)

(Écrit par Douglas Busvine; Reportage supplémentaire par Mathieu Rosemain; Édité par Kirsten Donovan et David Goodman)