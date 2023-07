Renee Zellweger n’est pas encore fiancée à Ant Anstead – Hollywood Life

Voir la galerie





Mettez les cloches du mariage en attente car, malgré les rapports contraires, Fourmi Anstead et Renée Zellweger ne sont pas encore engagés. Ant, 44 ans, aurait fait le grand pas, avec Le soleil rapportant le 18 juillet que le Journal de Bridget Jones l’actrice a dit à des amis qu’ils « se mariaient après des fiançailles discrètes ». Cependant, une source a confirmé à HollywoodLife que ce n’était pas vrai et que le couple n’était pas fiancé pour le moment. Mais bon, cela ne veut pas dire que le grand jour ne pourrait pas être sur la route ! Les choses semblent devenir plus sérieuses pour la paire en tout cas !

Ant et Renée, 54 ans, se sont rencontrées lors du tournage de son émission, IOU de célébrité: Joyride. Renee était dans l’épisode de juin 2021 en l’honneur de son amie et ancienne publiciste bien-aimée Nanci Ryder. L’épisode était centré sur la rénovation de véhicules pour les infirmières jumelles qui s’occupaient de la célébrité. Tragiquement, Nancy a reçu un diagnostic de SLA en 2014, avant son décès en 2020. Ce fut un début réconfortant et significatif pour la relation épique.

Leur romance a ensuite été rapportée et finalement confirmée lorsque les paparazzi les ont surpris en train de s’embrasser sur le balcon de sa maison à Laguna Beach début juillet. Le 22 août, la paire est officiellement devenue « officielle d’Instagram » lorsque Ant a publié une photo qui le présentait, Renee, et son IOU des célébrités : Joyride co-vedette Cristy Lee. Dans sa légende, Ant a qualifié l’acteur oscarisé d' »incroyablement magique ».

Ant avait précédemment révélé que lui et Renee sortaient ensemble depuis « un certain temps » avant que la nouvelle de leur romance ne fasse surface en ligne. « Tout le monde sait que Renée et moi sommes devenus assez proches, [but] nous avons gardé le secret pendant un certain temps, et malheureusement, certaines photos ont été prises et diffusées », a déclaré Ant. Divertissement ce soir en août. Dans la même interview, Ant a fait l’éloge de l’éthique de travail de Renee, dont il a pu être témoin pendant leur temps ensemble sur la série Discovery +. « Ce fut un réel plaisir de travailler avec elle. Elle est super pro et elle peut souder », a-t-il déclaré.

En mars 2022, Renee a révélé des détails sur sa rencontre « fortuite » avec Ant. Elle pleurait la perte de son bon ami et publiciste, Nanci Ryder, décédé en juin 2020 de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Tout en réfléchissant à la façon de célébrer les infirmières jumelles (Jérôme et Jérald Cowan) qui s’est occupée de Nanci dans ses derniers jours, elle est tombée sur un épisode de reconnaissance de dette de célébrité, un programme où une personne célèbre rend hommage à quelqu’un dans sa vie en rénovant la maison de la personne. L’hôte de ce programme ? Fourmi. Renée s’est impliquée dans l’émission et l’épisode a commencé à tourner en juin 2021. Alors que Renee offrait aux jumelles une paire de voitures classiques, elle et Ant sont tombées amoureuses.

Ce sera le troisième mariage pour Ant et le second pour Renee. Ant était auparavant marié à Louise Anstead de 2005 à 2017, ils partagent une fille Amélie17 ans et son fils Archie14. Ant puis mariée Flip ou Flop étoile Christina Hack en 2018, mais ils se sont séparés moins de deux ans plus tard. Les ex ont continué à coparentalité leur fils Hudson1.

Entre-temps, Renée s’est mariée Kenny Chesney en mai 2005, mais quatre mois plus tard, le couple a vu son mariage annulé. Plus récemment, elle était en couple avec un musicien Doyle Brahmhall II de 2012 à 2019.

