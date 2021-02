Renée Zellweger fait ses débuts à la télévision en La chose à propos de Pam, une série limitée NBC basée sur l’histoire bizarre et tordue de Betsy Fariameurtre de 2011.

L’actrice primée s’est engagée comme productrice exécutive et a joué dans le projet Blumhouse Television, NBC News Studios et Zellweger’s Big Picture Co. Elle assumera le rôle principal de Pamela Hupp, une femme qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison du Missouri pour le meurtre de Louis Gumpenberger, dont la propre disparition serait liée au meurtre non résolu de Faria.

NBCUniversal Président du contenu de divertissement Susan Rovner a déclaré dans un communiqué: « Quand vous pensez à ce qui qualifie quelque chose de » à surveiller « , je ne suis pas sûr que vous puissiez faire mieux que le trio indéniable de Renée Zellweger, Blumhouse et Dateline. «

Sans oublier que l’histoire réelle de Hupp est vraiment incroyable. Pour dire les choses simplement, et sans gâcher l’intrigue, La chose à propos de Pam mettra en évidence la condamnation injustifiée du mari de Faria Russ Faria, et l’implication présumée de Hupp dans les événements qui ont révélé son innocence.