Renee Zellweger a expliqué à quel point sa vie ressemblait au personnage de Bridget Jones qu’elle a joué sur grand écran.

Cela fait près de 20 ans que le personnage fictif malchanceux d’Helen Fielding dans l’amour et la vie a été décrit pour la première fois sur un film par l’actrice hollywoodienne aujourd’hui âgée de 51 ans.

Renee a maintenant déclaré que sa vie avait suivi un schéma similaire à celui de Bridget avec les pires défauts et situations du personnage se jouant dans la vie réelle pour Renee.

S’exprimant dans une nouvelle émission de télévision célébrant le personnage, Renee a déclaré qu’elle se sentait chanceuse d’avoir dépeint Bridget à l’écran mais un peu perturbée par ses similitudes avec la vie du personnage.

Renee a subi des ruptures de relation déchirantes, notamment un mariage qui n’a duré que cinq mois lorsqu’elle a noué le nœud avec le chanteur country Kenny Chesney en 2005.







Renee a déclaré: «Toutes les choses que vous aimeriez le plus ne pas avoir en commun avec Bridget sont les choses auxquelles je trouve que je me rapporte le plus étroitement.

«J’ai eu des moments où j’ai l’impression d’être assis à côté de moi en train de regarder mon alter ego Bridget tourner en spirale, encerclant le drain.

Bridget Jones’s Diary a été publié sous forme de roman en 1996 et le livre le plus vendu a été adapté pour un film en 2001, Renee affrontant le romantique sans espoir.

BBC2 célèbre 25 ans depuis la première apparition du personnage dans une chronique de journal écrite par Helen Fielding, avec un documentaire intitulé Being Bridget Jones.







Le programme, qui sera diffusé la semaine prochaine, examinera ce qui a inspiré le personnage et comment Helen a été élevée à Leeds avant de se rendre à l’Université d’Oxford.

L’auteur, maintenant âgée de 62 ans, admet qu’elle a passé une grande partie de sa vingtaine en mode fête avant de découvrir qu’elle vivait la vie d’un « singleton » jusqu’à la trentaine.

Helen a finalement trouvé son amour dans la vie quand elle a rencontré Kevin Curran en 2000, l’année de l’adaptation du journal de Bridget Jones en film.

Il était écrivain et producteur exécutif à la télévision Les Simpsons, et ils ont eu deux enfants, son fils Dash en 2004 et sa fille Romy en 2006.

Tragiquement, Kevin est décédé d’un cancer en 2016, à l’âge de 59 ans.









Dans le documentaire, Renee dit qu’elle a de la sympathie pour les femmes qui sentent qu’elles ont la pression de combiner l’apparence et la sensation d’une certaine manière avant de trouver un homme et de fonder une famille.

Renee a déclaré: «Des choses ridicules, comme combien nous pesons ou à quoi nous ressemblons dans une robe ou nos cheveux ou si nous avons atteint ou non cette liste de choses que les autres apprécient à 30, 40 ou 50 ans.

«Elle se débat avec ça, elle essaie et elle échoue, comme nous tous. En fin de compte, cela revient à l’acceptation de soi.

«Je pense qu’il apprécie qu’être imparfait soit ce que vous êtes censé être.»

