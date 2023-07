Renee Zellweger avec les enfants les plus âgés d’Ant Anstead pour les premières photos de groupe – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Fourmi Anstead44 ans et actrice Renée Zellweger, 54 ans, se fréquentent depuis plus de deux ans, mais ils ont récemment posé sur Instagram avec ses deux enfants les plus âgés. Le Célébrité IOU Joyride l’hôte a posé avec sa petite amie et son fils Archie16 ans et sa fille Amélie19 ans, pour quelques photos de groupe partagées le 17 juillet. Dans le premier cliché, Archie et son père portaient des smokings noirs classiques, tandis qu’Amelie était étourdie dans une robe noire sans bretelles.

Renee a facilement volé la vedette dans une robe dorée scintillante qu’elle a accessoirisée avec des escarpins dorés métalliques assortis. Le Journal de Bridget Jones La star a gentiment posé aux côtés de Ant, alors qu’elle plaçait sa main sur son épaule. Pendant ce temps, la femme de 44 ans a emballé le PDA avec Renee et a mis son bras autour de sa taille. Son fils était un frère adoré et a mis son bras sur le dos de sa sœur alors qu’elle était photographiée en train de rire sur la photo.

« @fosgoodwood Comment ça a commencé Comment ça s’est terminé x @landrover @radfordmotors », a-t-il sous-titré le carrousel de photos, accompagné d’un emoji riant. Dans la deuxième diapositive du message d’Ant, il a partagé un instantané hilarant du groupe sur ce qui semblait être une piste de danse lors de l’événement fastueux. À ce moment-là de la nuit, le père de trois enfants avait abandonné sa veste de smoking et faisait la fête avec sa famille et sa petite amie parmi d’autres amis.

Peu de temps après avoir partagé le message avec ses 452 000 abonnés, beaucoup d’entre eux ont lu les commentaires du message pour réagir en voyant Renee avec ses deux enfants. « Vous avez tous l’air heureux d’être ensemble, c’est agréable de voir une photo terre-à-terre de vous tous », s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Wowwwww [sic]… Aimer!! Vous êtes TOUS si beaux et élégants, Love Love Love. Pendant ce temps, l’un des fans de Renee n’a pas pu s’empêcher de s’évanouir en voyant le sourire de l’actrice oscarisée. « Incroyablement magnifique !! Je suis ravi de voir Renee rayonner d’amour et de bonheur !! », ont-ils écrit.

L’homme de 54 ans et Ant ont été liés pour la première fois en juin 2021, par PERSONNES. Ils se sont rencontrés sur le tournage de son émission, Célébrité IOU Joyride ce printemps et il a été confirmé qu’ils sortaient officiellement ensemble quelques mois plus tard. Ant est même allé sur Instagram en septembre 2021 pour partager une photo avec Renee et faire passer leur romance au niveau supérieur. Ant partage ses deux aînés avec sa première femme, Louise Ansteadqui vit en Angleterre avec les deux adolescents, par PERSONNES. Il a également accueilli un fils, Hudson3 ans, avec sa seconde femme, Salle Christina40.

Bien qu’il s’agisse de la première photo Instagram de Renee avec ses enfants les plus âgés, ils se sont en fait tous rencontrés pendant les vacances de décembre 2021. « C’était génial », a-t-il déclaré. PERSONNES en janvier 2022. «Je veux dire, Renée est si sympathique et si géniale avec les gens, et ils se sont rencontrés plusieurs fois sur FaceTime, donc tout le monde était ravi de se retrouver enfin. Bien sûr, tout le monde s’entendait à merveille. C’est vraiment sympa. » Renee a été brièvement mariée au chanteur Kenny Chesney en 2005 avant d’obtenir une annulation. La beauté blonde a également été liée à Jim Carrey, Une star est née directeur Bradley Coopermusicien Doyle Bramhall IIet d’autres.

