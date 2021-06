Renee Sen sur les traces de maman Sushmita Sen

La fille aînée de Sushmita Sen, Renee Sen, a fait ses débuts d’actrice avec le court métrage ‘Suttabaazi’ et elle a laissé une marque impressionnante. Le nouveau venu veut réussir en tant qu’acteur et ne néglige aucun effort pour faire de même. Lors d’une récente interaction, Renee a parlé de suivre les traces de sa mère Sushmita pour devenir actrice et de son individualité aussi.

Elle a déclaré à ETimes : « Le parcours de ma mère est très différent du mien. Elle peut toujours partager ses expériences mais en fin de compte, c’est ma décision de faire avancer les choses. On ne peut que parler des avantages et des inconvénients. J’ai été chez ma mère chaussures mais je n’y suis pas resté longtemps. Faire face à la caméra n’est pas facile. Il y a tellement de choses dont il faut s’occuper. J’ai réalisé que vouloir être acteur et le devenir sont des choses totalement différentes. »

Renee a ajouté: « Vous pouvez passer une très mauvaise journée, mais vous ne pouvez pas laisser cela transparaître dans votre travail. J’ai vraiment appris beaucoup de choses. Comme pour toutes les autres professions, vous devez travailler très dur. Surtout. pour les rêves que j’ai pour moi-même, ça va demander beaucoup de travail. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait collaborer avec Sushmita à l’écran, Renee a déclaré : « Oui, j’adorerais travailler avec elle. Pourquoi pas ! Cela m’excite. Nous en avons parlé tellement de fois à la maison. Mais je sais aussi que pour atteindre où elle est, me prendra beaucoup de temps. Quand j’ai vu ‘Aarya’, j’étais sous le charme ! Je lui ai dit que je voulais travailler avec elle mais que je dois beaucoup travailler sur moi-même pour arriver là où elle est. »

Elle a ajouté : « Bien que nous ayons parlé de travailler ensemble, nous n’avons jamais vraiment discuté d’un genre en soi. Alors, peut-être une histoire d’amour ou un film d’action. »