New Delhi: Renee, la fille aînée de l’actrice de Bollywood Sushmita Sen, a récemment répondu aux questions sur sa «vraie mère» et son «adoption» qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux dans une interview franche avec un portail de divertissement. L’actrice en herbe, qui a été assez ouverte sur son adoption, a déclaré que les gens devaient être plus sensibles à ce sujet. Elle a également demandé aux gens de définir une « vraie mère ».

Renee a déclaré au Peeping Moon : » Sur Instagram, on me pose cette question : qui est ma mère. Je veux juste dire : » S’il te plaît, définit ce qu’est une vraie mère ? » Je comprends que les gens s’intéressent à notre vie et veulent savoir tout à propos de nous. C’est bien mais je pense que les gens ont besoin d’être plus gentils. »

« Ma vérité est très présente, mais que se passe-t-il si celle de quelqu’un d’autre ne l’est pas? Nous ne savons pas comment cela l’affectera. Je pense que nous devrions être un peu sensibles. Pour moi, c’est différent parce que j’ai grandi avec ça la vérité et cela n’a pas d’importance. Mais pour quelqu’un qui veut garder sa vie privée, nous ne savons pas comment votre question peut l’affecter. Alors, ne demandons pas tant qu’une personne ne vous le dit pas d’elle-même », a-t-elle ajouté.

L’ancienne actrice de Miss Univers et Bollywood Sushmita Sen avait adopté Renee en 2000 alors qu’elle était bébé et sa deuxième fille Alisah en 2010.

Renee, 21 ans, avait fait ses débuts d’actrice en janvier de cette année avec le court métrage « Suttabaazi » de Kabeer Khurana. Le film a été projeté sur la chaîne YouTube du Bandra Film Festivals (BFF) le 2 juin 2021.

Le court métrage de 14 minutes sera présenté dans la catégorie « Quirky ». Suttabaazi tourne autour d’une star des médias sociaux de 19 ans coincée à la maison avec des cours en ligne et des parents harcelants au milieu de la pandémie de COVID-19. Le seul répit est l’habitude nouvellement acquise de Diya (Renee) de fumer en cachette. Outre Renee Sen, le film met également en vedette Komal Chhabria et Rahul Vohra.