Renee Sen, la fille de Sushmita Sen, partage une photo montrant ses abdos et désactive les commentaires

Renee Sen, ancienne fille de Miss Univers et actrice Sushmita Sen, qui est elle-même une actrice en herbe, est une fervente utilisatrice des médias sociaux. La jeune femme de 20 ans qui traite souvent ses followers avec des images époustouflantes d’elle-même et de sa famille, a pris mercredi soir son pseudo Instagram pour partager un selfie ensoleillé pendant qu’elle prenait la pose devant un miroir.

Sur la photo, Renee montre son corps bien tonique, en particulier son riff moyen. On la voit porter un haut tube et un short avec sa veste attachée à la taille et les cheveux coiffés d’un chignon en désordre. À côté de la photo, Renee a écrit: « Déchiré entre (emoji d’entraînement) et (emoji de pizza) »

Bien que la photo ait suscité beaucoup de goûts, il convient de noter que Renee avait désactivé les commentaires sur le message. On ne sait pas si c’était pour éviter tout commentaire négatif sur le message. Cependant, récemment, la fonction de désactivation a été utilisée par plusieurs célébrités pour éviter d’être trollées et pour ignorer les messages et les commentaires haineux.

Jetez un œil à l’image de Renee ici:

Dans le même ordre d’idées, en mars, Renee avait partagé une longue citation sur la façon dont on peut gérer les haineux ou les trolls en ligne.

Elle avait partagé une citation de Scott Scabile qui disait: « Laissez-les vous juger. Laissez-les vous comprendre mal. Laissez-les bavarder sur vous. Leurs opinions ne sont pas votre problème. Vous restez gentil, attaché à l’amour et libre dans votre authenticité. Non peu importe ce qu’ils font ou disent, n’ose pas douter de ta valeur ou de la beauté de la vérité. Continuez simplement à briller comme vous le faites. «

Pour l’inversé, Renee a fait ses débuts d’actrice avec le court métrage «Suttabaazi». Il est sorti quelques mois après que Sushmita ait fait son retour d’actrice avec la série ‘Aarya’.