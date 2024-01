Reneé Rapp se moque de la rumeur sur le « manque de formation médiatique » dans un sketch hilarant de « SNL » – NBC10 Philadelphie

Reneé Rapp a répondu aux spéculations des fans selon lesquelles elle n’avait suivi aucune formation médiatique sur “Saturday Night Live”.

Lors d’une tournée de presse d’une semaine pour promouvoir la nouvelle version musicale de « Mean Girls », la jeune femme de 24 ans a offert des commentaires francs lors de ses interviews, conduisant à plusieurs moments viraux sur les réseaux sociaux.

Cela comprenait un vaccin contre Jo Koy après les Golden Globe Awards 2024 au cours d’une jeu de « tenants et aboutissants » pour le page officielle de TikTok d’AUJOURD’HUI Avec Hoda et Jenna.

Rapp est apparue sur « SNL » le 20 janvier en tant qu’invitée musicale aux côtés de l’animateur Jacob Elordi et a joué dans un sketch qui se moquait de son manque de formation médiatique, ainsi que controverses récentes lors de la remise des prix avec Selena Gomez et Emily Blunt, qui ont tous deux fait la une des journaux lorsque les fans ont essayé de lire sur leurs lèvres pour traduire leurs conversations.

Dans le sketch, Elordi et Bowen Yang ont servi de lecteurs labiaux professionnels. pour un segment sur Entertainment Tonight avec les hôtes Heidi Gardner et Ego Nwodim.

“Cette saison de récompenses, Internet regorge d’images de célébrités ayant des conversations que nous aimerions pouvoir entendre”, a déclaré Nwodim pour présenter Elordi et Yang. “Grâce à nos prochains invités, nous n’aurons plus à spéculer.”

Le duo professionnel de lecture labiale semblait prometteur avant de j’ai essayé de déchiffrer un moment intime entre rumeur de couple Timothée Chalamet et Kylie Jenner aux Golden Globes 2024.

Cependant, lorsqu’ils ont fabriqué une conversation dans laquelle Chalamet croyait que Kim Kardashian était la mère de Jenner et plusieurs références « Wonka »Gardner et Nwodim n’étaient pas convaincus.

Le duo a réessayé avec un clip de Taylor Swift et Travis Kelce dans les rues de New Yorkcette fois avec des références flagrantes à leur carrière, des bruits aléatoires et des conversations où leurs lèvres ne bougeaient même pas.

Dans un autre extrait des Golden Globes de Jennifer Lawrence dit : « Si je ne gagne pas, je pars ! » Yang a essayé de prétendre qu’elle chantait les premières lignes de “Don’t Rain On My Parade”.

Alors que Gardner et Nwodim n’étaient toujours pas convaincus, Elordi et Yang ont défendu leurs talents, expliquant que leurs « lectures labiales tiennent bon devant les tribunaux » et ont « fait mettre des gens en prison à vie ». Lorsqu’ils ont tenté de montrer leurs compétences cette fois-ci, ils ont appelé des renforts, faisant venir leur stagiaire, qui se trouvait être Rapp jouant elle-même.

Gardner a interrogé le duo sur le fait d’avoir Rapp comme stagiaire, mais elle a expliqué la situation en lui disant : « Oui, je me suis complètement détériorée à chaque interview ces derniers temps, alors maintenant je dois suivre 40 heures de formation médiatique ordonnée par le tribunal. »

Tout en faisant la promotion de « Mean Girls », Rapp a participé à de nombreuses interviews au cours desquelles elle a reçu son lot de commentaires désinvoltes, notamment dire à Stephen Colbert à propos de son béguin pour Mark Cuban et d’une interview avec Extra où elle défend sa collaboratrice de “Not My Fault”, Megan Thee Stallion.

Les fans sur les réseaux sociaux ont célébré Rapp pour son honnêteté, avec un fan écrivant sur X” Honnêtement, s’il vous plaît, évitez la formation médiatique à Renee Rapp, elle est exactement celle qu’elle doit être et nous l’AIMONS pour cela. “

Rapp a même abordé les commentaires d’Internet sur ses récentes interviews, en la sous-titrant Instagram » dans un article du 17 janvier, « son manque de formation aux médias est scandaleux ».

Cette histoire est apparue pour la première fois sur AUJOURD’HUI.com. Plus d’aujourd’hui :