Renee MacRae: Un homme reconnu coupable du meurtre de sa mère et de son fils il y a 46 ans

Une PENSIONNÉE accusée du meurtre de Renee MacRae et de son tout-petit en 1976 a été déclarée COUPABLE.

William MacDowell, 80 ans, a été reconnu coupable d’avoir tué Renee, 36 ans, et Andrew, trois ans, en novembre 1976, avant d’essayer de faire échouer la justice en jetant leurs corps.

Renee MacRae, 36 ans, qui a disparu avec son fils Andrew après avoir quitté leur maison près d’Inverness Crédit : PA : Association de la presse

William MacDowell a été condamné aujourd’hui

Un jury de la Haute Cour d’Inverness a reconnu MacDowell coupable des meurtres cet après-midi.

Les crimes auraient eu lieu dans une aire de stationnement A9 à Dalmagarry, près d’Inverness, et ailleurs.

MacDowell, maintenant de Penrith, Cumbria, a également été reconnu coupable d’avoir incendié un moteur BMW, de s’être débarrassé d’une trappe de coffre d’une Volvo et d’avoir jeté une poussette pour dissimuler les meurtres.

Il a été condamné à la prison à vie avec une recommandation qu’il purge au moins 30 ans pour les meurtres.

En prononçant sa peine après que MacDowell, le juge Lord Armstrong lui ait dit : “Ces meurtres semblent avoir été prémédités, planifiés et exécutés de la manière la plus calculée – pas un événement spontané ou une impulsion du moment.”

Il a ajouté : « Il semble en effet qu’il s’agisse d’exécutions.

« Vous avez assassiné vos victimes et vous êtes ensuite débarrassé de leurs corps et de leurs effets personnels, y compris la poussette du garçon.

“Vous avez alors pris des mesures pour dissimuler les crimes que vous aviez commis.”

La sœur de Mme MacRae, Morag Steventon, a déclaré par la suite; “Plus de 45 ans de douleur de perdre Renee et Andrew ne s’estompent pas.

“Pas un jour ne passe sans que les deux ne soient pas dans nos pensées.”

La BMW de la mère de deux enfants, âgée de 36 ans, a été retrouvée brûlée dans l’aire de repos à l’époque – mais la paire n’a jamais été revue.

Le tribunal avait appris comment Mme MacRae, qui était séparée de son mari, avait eu une liaison avec MacDowell marié au moment où elle et Andrew avaient disparu.

Mme MacRae a quitté sa maison le 12 novembre 1976 pour rencontrer McDowell.

McDowell avait été au centre de l’enquête mais a fermement nié toute implication dans sa disparition.

Ses avocats avaient déposé des défenses spéciales d’incrimination et d’alibi lors du procès.

Mais le procureur Alex Prentice KC a soutenu qu’il y avait une affaire circonstancielle classique et convaincante contre lui.

Le motif du meurtre, a-t-il suggéré, était que Mme MacRae devenait exigeante à l’égard de M. MacDowell quittant sa vie.

Il lui avait dit qu’ils auraient une nouvelle vie aux Shetland.

L’inspecteur-détective en chef, Brian Geddes, qui était le flic principal qui a cloué MacDowell, a ajouté: «Son motif pour les tuer est que les choses arrivaient à un point critique pour William MacDowell.

« Il savait que le public et son employeur allaient prendre conscience de sa relation avec Renee MacRae et il devait agir.

«Il a fait ça pour maintenir sa propre vie. Il voulait rester avec sa femme et leurs deux enfants car il était habitué à un certain niveau de vie.

“Il savait très bien que si sa relation clandestine avec Renee devenait publique, il serait limogé et cela aurait un impact négatif sur sa vie.”

Les restes de Mme MacRae et de son fils Andrew n’ont jamais été retrouvés.

Le flic senior qui a cloué MacDowell a juré de le rencontrer dans le but de récupérer les corps des victimes.

En 2019, la police écossaise a lancé l’opération Abermule – un examen spécialisé avec une équipe d’officiers dévoués chargés d’examiner toutes les preuves.

Ils ont finalement fait une percée et MacDowell, qui vivait avec sa femme à Penrith dans le nord de l’Angleterre, a été entaillé.

DCI Geddes a déclaré: “J’ai pleinement l’intention de progresser en m’engageant avec MacDowell.

«Ce serait une offre pour lui de nous dire où sont les corps.

“Rien dans l’enquête jusqu’à présent ne nous a conduits à d’autres endroits où les corps pourraient se trouver.

“Comme tout le monde le sait, nous avons fouillé la carrière de Leanach pendant quelques années, mais rien n’a été trouvé.

“Je demanderais à MacDowell de bien vouloir, pour le bien de la famille et des amis de Renee et Andrew, veuillez nous dire où se trouvent les corps.

“La famille mérite cette fermeture et attend depuis 1976 pour l’obtenir.

« Il n’a qu’à nous le dire et cela nous permettra de faire l’effort de les retrouver.

« Notre tentative pour les trouver ne s’arrêtera pas. L’opération Abermule reste ouverte car les corps sont toujours en suspens.

“Je reste optimiste et j’espère que MacDowell s’engagera avec nous et révélera où se trouvent Renee et Andrew.

« Nous devons continuer et maintenant nous avons une conviction. Nous espérons qu’il nous parle maintenant.

Depuis que la paire a disparu, l’affaire a été examinée pour la première fois en 1987, puis à nouveau en 2004.

En 2018, une nouvelle équipe d’officiers dédiés a alors été chargée de se concentrer uniquement sur cette affaire.

Bien qu’ils aient obtenu leur percée, les officiers craignaient que la santé déclinante de MacDowell signifie qu’il ne serait pas jugé.

Plusieurs témoins dans l’affaire étaient également décédés et leur témoignage a été donné au tribunal par des officiers lisant leurs déclarations de témoins de l’époque.

DCI Geddes a déclaré: «Cependant, malgré la condamnation, nous ne saurons peut-être jamais ce qui est arrivé à Renee et Andrew à l’aire de repos cette nuit-là.

“Les mécanismes de ce qui s’est passé ne seront peut-être jamais connus.”

