Renee, la fille de Sushmita Sen, pense que sa maman et Shah Rukh Khan partagent CETTE qualité ! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice et ancienne fille aînée de Miss Univers Sushmita Sen, Renee Sen, qui a récemment fait ses débuts d’actrice avec le court métrage ‘Suttabaazi’ a exprimé son amour pour Bollywood Baadshah Shah Rukh Khan.

Renee a expliqué que ce n’est pas à cause de sa popularité ou de ses films mais à cause du genre de personne qu’il est. Elle a également comparé SRK à sa maman Sushmita et a déclaré qu’elles étaient toutes les deux similaires dans ce cas, car les deux sont si célèbres mais si humbles.

Récemment, lors d’une interview avec ETimes, Renee a déclaré : « Je n’idolâtre pas vraiment les gens à cause de leurs films mais pour ce qu’ils sont vraiment dans la vraie vie. J’aime Shah Rukh Khan monsieur. Il vous fait sentir vraiment important. C’est comme s’il n’y avait personne dans la pièce à part vous. Il a une aura très forte mais il est si gentil et poli. Je ne suis pas partial, mais je pense que ma mère a aussi une qualité similaire. Le meilleur, c’est qu’il n’a pas changé cette qualité ».

Outre SRK, elle a également fait l’éloge de Priyanka Chopra pour sa force et son indépendance. Parlant plus loin d’elle, elle a déclaré: «À part lui, j’admire et j’aime Priyanka Chopra, madame. Elle est si indépendante et forte. J’admire vraiment à quel point elle domine globalement et pourtant si chaleureuse. Je pense que j’ai beaucoup de chance d’avoir rencontré ces gens ».

La fille de Sush, Renee, envisage une carrière d’actrice et espère également partager un jour l’espace d’écran avec sa mère.

Sushmita reste avec son petit ami Rohman Shawl et ses deux filles, Renee et Alisah à Mumbai et est souvent vue partager des photos heureuses de leur famille sur Instagram.

Côté travail, Sushmita a fait son retour professionnel avec Aarya en 2020 et travaille actuellement sur la suite. Il mettait également en vedette Chandrachur Singh et Sikander Kher dans les rôles principaux. Aarya est un remake officiel de la populaire émission néerlandaise Penoza. Il est réalisé par Ram Madhvani, Sandeep Modi et Vinod Rawat.