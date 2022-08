Renee Gehrke choisie comme Miss Ogle County 2022 – Shaw Local

OREGON – En tant qu’ancienne 4-H’er et membre d’une famille d’agriculteurs, Renee Gehrke est très à l’aise dans l’enceinte conviviale du champ de foire du comté d’Ogle.

Et ce niveau de confort est apparu haut et fort aux juges le 3 août lorsque la jeune femme de 19 ans de Byron a été couronnée Miss Ogle County 2022.

Gehrke, dont la famille exploite une ferme bovine près de Byron, a été choisi parmi un groupe de six lors du concours du mercredi soir.

«Je suis tellement excité en ce moment. Je suis incrédule », a-t-elle déclaré après avoir été couronnée. “Je suis tellement excité pour toute cette année de servir le comté d’Ogle et de vraiment représenter ce que nous sommes.”

L’agriculture fait partie intégrante de la vie de Gehrke, sa famille possédant et exploitant les fermes familiales Gehrke.

“Je suis super fier de ça. Nous le gérons ensemble en famille », a-t-elle déclaré. « J’ai montré du bétail tout au long des années. Je n’en ai pas apporté à la foire cette année, mais c’est toujours l’une de mes grandes passions.

Gehrke a fréquenté le Highland Community College et a été stagiaire dans le cadre du programme Ag in the Classroom cet été. Elle fréquentera l’Iowa State University cet automne pour poursuivre une carrière dans l’industrie agricole.

“J’espère redonner à ma communauté et aux organisations qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui, comme les 4-H, la FFA et bien d’autres”, a-t-elle déclaré dans sa biographie du concours. “Je veux aider les jeunes membres de notre société à devenir de futurs agriculteurs et les inspirer à poursuivre leurs rêves.”

Gehrke a lancé les dés lorsqu’elle a acheté sa robe de soirée en ligne un mois seulement avant le concours.

“Je l’ai eu sur Internet et je n’ai pas pu le rendre”, a-t-elle dit en riant. « Cela a fini par convenir parfaitement. Un pari énorme mais qui vaut le risque.

Haylee King, 20 ans, de Byron a été la première finaliste et Brooke Titov, 20 ans, a été Miss Congeniality.

La sortante 2021 Miss Ogle County Emma Thurow de Davis Junction a transmis le titre de reine à Gehrke après avoir fait un long au revoir en larmes au public.

“Ce fut un honneur d’être votre reine”, a-t-elle déclaré à la foule. “La foire du comté d’Ogle et le concours de la foire m’ont beaucoup apporté. Depuis ma première fois sur scène en 2008 jusqu’à être le premier vainqueur de la triple couronne, j’ai grandi avec un amour pour ce comté dans mon cœur. Des petits matins à l’égouttoir aux soirées tardives dans les tribunes, cet endroit est devenu ma maison.

Thurow a été nommée Young Miss Ogle County en 2015 et Junior Miss Ogle County en 2017, avant de devenir Miss Ogle County en 2021.

Le concours imite le concours Miss Illinois Queen Pageant où le comté de Miss Ogle 2022 concourra pour le titre de Miss Illinois County Fair Queen.

La “Reine” est jugée sur les critères suivants : entretien personnel avec les juges ; discours d’une minute ; forme physique; questions sur scène; et performance sur scène en robe de soirée.

L’annonce était le dernier concours de la soirée.

Little Mr. et Little Miss ont été les premiers gagnants annoncés, Little Miss allant à Aniyah MacMaster, 8 ans, de Monroe Center et Little Mr. à Brycen Legue.

Young Miss était Onyx Doan, de Monroe Center, et Junior Miss était Kaelin Schafer, 15 ans, de l’Oregon.

La reine et sa cour assisteront à de nombreux événements l’année prochaine, représentant la foire du comté d’Ogle.

La directrice du concours, Michelle Jozefowicz, a estimé que Thurow avait parcouru 8 000 miles pendant son mandat en tant que Miss Ogle County et a remercié son personnel, ses juges et ses sponsors pour tout leur soutien.

Le concours, ainsi que les manèges de carnaval et la traction du tracteur, ont lancé la foire de 5 jours. Les événements à venir comprennent le jugement du bétail 4-H, un rodéo le vendredi soir, un derby de démolition le samedi soir et un spectacle équestre le dimanche.