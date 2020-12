René Meulensteen affirme qu’il n’y a que deux joueurs dans l’équipe de Manchester United capables de remplir les bottes de Bruno Fernandes.

Le milieu de terrain a été une révélation à Old Trafford depuis son passage du Sporting plus tôt cette année.

Fernandes a été impliqué dans 52% des buts de United et était à nouveau sur la cible lors du match nul 2-2 avec Leicester le lendemain de Noël.

Meulensteen, qui a été assistant de Sir Alex Ferguson pendant plusieurs années, insiste sur le fait que la star portugaise détient la clé de leur succès, mais admet que Paul Pogba ou Donny van de Beek pourraient le remplacer en cas d’absence.

Il a déclaré au Stadium Astro: « Je pense que United ne peut avoir qu’un seul vœu du Nouvel An et que Fernandes ne soit pas blessé ou suspendu.

« Son énergie est incroyable. Regardez à nouveau ce but – c’est absolument fantastique. Le timing de la course et du ballon d’Edinson Cavani est fantastique.

« Dès que Fernandes prend le ballon, des joueurs comme Marcus Rashford sont en route. Fernandes est tellement important pour United.

« Il leur donne du rythme, c’est un gagnant, c’est un leader, il crée des passes et il marque des buts. »