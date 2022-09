Rendus de la gamme Pixel 7 de l’arrière ET de l’avant

La plupart des supports marketing de Google pour le Pixel 7 la gamme n’a inclus que des photos de l’arrière des téléphones, rien de l’avant. D’après ce que nous avons vu, ce sont les Pixel Superfans qui ont eu un look décent. Cette semaine, nous obtenons encore plus de looks, avec une fuite de nouveaux rendus détaillant exactement à quoi ressemblera l’avant du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. Préparez-vous à ne pas être époustouflé par un changement radical.

Comme nous pouvons le voir dans ces rendus, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro conservent essentiellement la même apparence que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il y a un peu de lunette, plus une découpe pour la caméra frontale. À quoi d’autre vous attendiez-vous ?

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Ces rendus donnent également un excellent aperçu des couleurs : Cloud, Charcoal et Lemongrass pour le Pixel 7, tandis que le 7 Pro est disponible en Cloud, Charcoal et Hazel (non illustré). Pour moi? Ce sera Hazel.

Google dévoile ces appareils le 6 octobre. C’est parti !

// 91mobiles