Rendu des fuites de la smartwatch Wear OS 3 de Mobvoi

Suite à l’annonce de la nouvelle gamme de nouveaux chipsets pour appareils portables de Qualcomm en juillet, Mobvoi a été parmi les premiers à confirmer que sa montre intelligente de nouvelle génération arriverait avec le nouveau chipset portable de Qualcomm. Bien qu’il n’ait pas été officiellement nommé, le leaker Kuba Wojciechowski a publié un rendu présumé de ce qu’on appelle le “Mobvoi TicWatch Pro 5”. Pour la même raison que les OEM de smartphones n’utilisent pas le chiffre “4” sur leurs produits (tétraphobie), on pense que Mobvoi ignorera la quatrième version et l’appellera simplement la 5.

⌚️ Fuite : Mobvoi TicWatch Pro 5 – l’une des premières montres à être livrée avec Snapdragon W5(+) et Wear OS 3 pic.twitter.com/FIg8BEcMQR – Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 20 janvier 2023

L’image montre un nouveau design de boîtier de montre. Plutôt que d’avoir deux couronnes, le nouveau portable a une seule couronne avec cadran rotatif et une clé d’accessoire affleurante au-dessus. Outre le changement de disposition, la conception du boîtier de la montre conserve la forme générale des modèles TicWatch Pro précédents, y compris la texture moletée autour de la lunette. Le bracelet de la montre semble également être fait d’un silicone dur, comme Mobvoi l’a utilisé dans les modèles précédents. C’est tout ce que nous pouvons dire de ce nouveau rendu.

Selon le leaker, Mobvoi approche de la sortie publique de la smartwatch. Mobvoi a taquiné sa prochaine génération de TicWatch Pro en juillet peu après que Qualcomm a annoncé sa nouvelle gamme de chipsets de smartwatch et nous n’avons pas entendu beaucoup plus sur la montre depuis lors.

Le teaser de Mobvoi de sa prochaine smartwatch de juillet 2022

L’Oppo Watch 3 et l’Oppo Watch 3 Pro sont les premières smartwatches à être lancées avec le Snapdragon W5+ Gen 1 et la smartwatch Mobvoi pourrait être la prochaine à arriver avec le nouveau chipset. Le Snapdragon W5 + est construit sur le processus 4 nm plus économe en énergie avec une batterie jusqu’à 50% meilleure et jusqu’à deux fois les performances dans 30% moins d’espace par rapport à la plate-forme Snapdragon Wear 4100+.

