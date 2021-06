Rendre les vaccins facilement disponibles est un défi

Un agent de santé administre une dose de vaccin Covid-19 à un bénéficiaire, dans un centre de vaccination, le 10 juin 2021 à New Delhi, en Inde.

« Le défi sera principalement dans les petites villes et les zones rurales, à la fois en termes de capacité du système de santé à fournir et également pour surmonter l’hésitation à la vaccination et créer une demande », a-t-il déclaré à CNBC par téléphone.

Selon K. Srinath Reddy, président de la Public Health Foundation of India, il y a un désir considérable de se faire vacciner dans les zones urbaines indiennes où les gens ont vu les conséquences désastreuses de l’épidémie sur la santé et veulent éviter un autre verrouillage.

Mais les autorités doivent convaincre les gens de se faire vacciner, en particulier ceux des petites villes et villages de la campagne où il y a une certaine hésitation à vacciner. La livraison et l’accès aux vaccins sont également des défis dans les zones rurales en raison du manque d’infrastructures.

L’Inde s’est fixé un objectif ambitieux de fabriquer plus de 2 milliards de doses de vaccins Covid-19 d’ici décembre – assez pour inoculer la majeure partie de sa population massive de 1,3 milliard.

Les centres urbains surpeuplés de l’Inde, y compris les villes métropolitaines comme Mumbai, Delhi et Pune, ont subi de plein fouet une deuxième vague catastrophique qui a commencé en février et a culminé début mai.

« Ce sont donc des innovations auxquelles il faudra probablement penser, car tout le monde ne se présentera pas à un centre de vaccination comme dans les villes, car cela pourrait signifier beaucoup d’inconvénients et de distance à parcourir », a déclaré Reddy.

L’Inde a besoin d’un plan de livraison de vaccins efficace pour aider ces petites villes et zones rurales à accéder plus facilement aux centres de vaccination, selon Reddy.

« C’est là que les gouvernements locaux devraient s’assurer que les gens sont aidés à se faire enregistrer et à se faire vacciner », a déclaré Reddy.

Reddy a expliqué que certains à la campagne peuvent ne pas avoir de smartphones ou d’accès à Internet, tandis que d’autres qui pourraient être férus de technologie peuvent encore avoir du mal à s’inscrire et à prendre des rendez-vous pour les vaccins.

Il a ajouté qu’il fallait disposer d’un nombre suffisant d’équipes de soins de santé familiale et de bénévoles communautaires pour aider les gens à surmonter les obstacles technologiques.

Dans le même temps, il doit y avoir une éducation continue sur les vaccins pour convaincre les gens de se présenter pour leurs vaccins. Cela peut être fait à travers les médias et via l’engagement de la base, y compris les dirigeants communautaires locaux et les groupes d’entraide, selon Reddy.

Comme d’autres pays, la nation sud-asiatique s’attaque à l’hésitation à la vaccination, en partie à cause de la désinformation, des fausses nouvelles et des rumeurs sur les coups diffusés via des plateformes de messagerie sociale comme WhatsApp.