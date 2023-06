Rendre les vacances plus grandes – Shaw Local

Joliet – Juneteenth est de plus en plus reconnu, et il est temps pour de nombreux Afro-Américains de se rassembler pour célébrer.

Une célébration du 19 juin au musée historique de la région de Joliet dimanche était l’un des nombreux événements locaux de ce type organisés au cours du week-end et le lundi, le jour même du 19 juin.

« Je veux juste sortir et célébrer, ressentir l’ambiance, me divertir un peu et rendre hommage à mes ancêtres », a déclaré Twana Grayson de Joliet tout en profitant de l’événement sur le toit du musée.

Grayson a déclaré qu’elle avait toujours su l’importance de Juneteenth et a décrit sa reconnaissance croissante comme « incroyable ».

« Je pense que cela aurait dû être fait il y a des années », a-t-elle déclaré. « Je suis content de voir les choses arriver. Je prie pour que cela continue.

La célébration du musée a été organisée par Jermissia Evans de Joliet et son amie Isha Amor de Maywood.

Evans, 23 ans, a déclaré qu’elle avait appris tôt dans la vie Juneteenth de son grand-père et de ses parents qui « m’ont vraiment poussé à rester sur mes livres et à apprendre mon histoire ». Mais elle a déclaré que la sensibilisation générale à Juneteenth faisait toujours défaut. Trouver des décorations Juneteenth dans les magasins à utiliser pour la célébration du dimanche était presque impossible, a-t-elle noté.

Johnetta Stokes montre les nombreux bracelets fabriqués par ses bracelets de sensibilisation Goddis, y compris un bracelet de liberté, lors de l’événement Juneteenth au musée historique de la région de Joliet dimanche. (Bob Okon)

« Beaucoup de choses sont cachées dans l’histoire, et nous ne les connaissons pas vraiment », a déclaré Evans.

Juneteenth commémore la proclamation du 19 juin 1865 par un général de l’armée de l’Union qui est arrivé au Texas et a ordonné la liberté de plus de 250 000 esclaves toujours détenus dans l’État. L’ordre est venu un peu plus de deux mois après que le général confédéré Robert E. Lee se soit rendu à Appomattox pour mettre fin à la guerre civile et près de trois ans après la proclamation d’émancipation du président Lincoln.

Alors que Juneteenth a été commémoré depuis le 19e siècle par de nombreux Afro-Américains, il n’a eu que peu de reconnaissance jusqu’à ces dernières années. Il est devenu un jour férié fédéral en 2021, et le comté de Will reconnaît également Juneteenth comme un jour férié du comté.

Donner à la journée le statut de jour férié « signifie le début d’un vrai changement », a déclaré Rashe « RocSmoov » Waters, un artiste hip hop de Chicago lors de la célébration du musée. « Pour moi, cela signifie que le gouvernement essaie de reconnaître la diaspora noire autant qu’il reconnaît tout le monde. »

Rashe « RocSmoov » Waters, un artiste hip-hop lors de la célébration du 19 juin au musée historique de la région de Joliet dimanche, a déclaré qu’il considérait les vacances du 19 juin comme « le début d’un véritable changement ». (Bob Okon)

Apporter Juneteenth plus au grand jour augmente également la reconnaissance des Noirs américains, dont beaucoup ne le savaient pas, a déclaré Clarissa Morris de Joliet.

« Cela nous fait prendre conscience de nos ancêtres », a déclaré Morris. « Tant de choses nous ont été cachées. »

Bien que le marchandisage du 19 juin n’ait peut-être pas encore atteint les magasins à grande surface, certains des 20 vendeurs présents à l’événement du musée avaient des articles pour commémorer la journée.

« Je les ai rassemblés pour nous rappeler Juneteenth et notre liberté », a déclaré Johnetta Stokes en montrant un bracelet fabriqué spécialement pour la journée par ses bracelets Goddis Awareness. « En fait, je les appelle des bracelets de liberté. »

L’événement comprenait également de la musique, de la poésie et de la danse pour célébrer la culture afro-américaine.

« Nous sommes ici pour habiliter Juneteenth », a déclaré Amor, partenaire d’Evans dans l’organisation de l’événement. « Nous voulons faire de Juneteenth une grande fête. »