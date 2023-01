Rendre les urgences moins effrayantes pour les enfants : un médecin de la Colombie-Britannique demande l’aide d’un marionnettiste

Aller à l’hôpital peut faire peur à tout âge.

Cela peut être exceptionnellement effrayant pour les enfants, surtout s’ils souffrent, ce qui est souvent le cas lorsqu’ils se rendent aux urgences.

C’est pourquoi un médecin de l’hôpital Peace Arch s’est associé à un marionnettiste et à un ventriloque pour créer des vidéos sur plusieurs procédures courantes qu’un jeune patient pourrait subir lorsqu’il se rend aux urgences.

“Il s’agit d’essayer de rendre les urgences moins effrayantes pour les enfants”, a déclaré le Dr Amir Behboudi, médecin urgentiste à l’hôpital Peace Arch.

“Nous voulons diminuer l’anxiété des enfants lorsqu’ils viennent à l’hôpital.”

C’est quelque chose que Behboudi voulait faire depuis plusieurs années. Lorsque son propre jeune fils a dû se rendre à l’hôpital Surrey Memorial avec une infection du visage, un spécialiste de la vie de l’enfant a utilisé des techniques de distraction pour administrer sa voie IV ou intraveineuse.

Après avoir été témoin de la réponse positive de son fils, Behboudi savait qu’il voulait, plus que jamais, faire quelque chose, mais le financement n’était pas disponible pour les spécialistes de la vie de l’enfant à l’hôpital Peace Arch.

Cependant, il a réussi à trouver du financement par l’intermédiaire de la Peace Arch Hospital Foundation et, en collaboration avec Child Life au BC Children’s Hospital et Tsz Shing (Brandon) Ng, un étudiant en médecine de l’UBC, « nous nous sommes associés pour discuter des scénarios courants qui se présentent dans les urgences.

Il a ensuite obtenu l’aide de Kellie Haines – une marionnettiste et ventriloque que lui et sa femme connaissent depuis des années – et de Beyond Your Eye Productions pour créer des vidéos sur six scénarios d’urgence courants : radiographie, échographie, prise de sang, tomodensitométrie, démarrage d’un IV et sédation procédurale.

“Nous voulions qu’il soit coloré et nous voulions qu’il soit orienté vers l’action, afin que les enfants puissent voir ce qui se passe”, a déclaré Haines.

La série vidéo – intitulée « Magrau et Kellie et l’hôpital » – présente Haines avec l’une de ses marionnettes, un grand oiseau plutôt distrait nommé Magrau.

“Les vidéos sont destinées à aider les enfants à se sentir moins effrayés à l’hôpital et à éduquer l’enfant – et leur(s) soignant(s) – et à les préparer à ce qu’ils sont sur le point de faire”, a déclaré Haines.

Dans les vidéos, Magrau et Kellie, avec l’aide du personnel médical de l’hôpital Peace Arch, parlent de ce qui va se passer et montrent physiquement chaque étape de chaque procédure, comme le gel appliqué sur l’échographe avant que le médecin ne l’utilise sur L’estomac de Magrau, ou comment des couvertures lestées peuvent être utilisées lors d’une tomodensitométrie.

Ils partagent de petites blagues et des gags pour faire rire les téléspectateurs tout en expliquant tout ce qui est technique d’une manière facile à comprendre.

« C’est pour atténuer leur stress et les rediriger – c’est une façon pour eux de voir ce qui va se passer et de le rendre moins effrayant. Si un oiseau aux pattes orange vif peut le faire, alors ce ne doit pas être si effrayant », a-t-elle déclaré.

Behboudi et Haines notent que les vidéos et les affiches – des images colorées avec des codes QR mettant en vedette Magrau et Kellie sont affichées dans les urgences de l’hôpital Peace Arch – sont gratuites pour tous les hôpitaux à utiliser ou à afficher sur leurs propres murs.

“C’est gratuit pour tout le monde, définitivement”, a déclaré Behboudi, notant que les affiches avec les codes QR sont faciles à utiliser.

“Les enfants entrent et ils ont mal et ont peur… alors nous montrons l’affiche (s) à la maman ou au papa ou au soignant et ils utilisent leurs propres appareils (tels que des téléphones intelligents ou des tablettes) pour scanner le code et accéder au vidéo », a-t-il déclaré.

“Ensuite, vous les voyez tous les deux se fiancer pendant qu’ils regardent – ​​cela aide à calmer les parents et les enfants.”

Pour accéder aux affiches et aux vidéos, visitez leur site Web.

