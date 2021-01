Londres devrait rendre les masques faciaux obligatoires et fermer tous les lieux de culte afin de réduire la propagation du coronavirus mortel, a déclaré le maire de Londres, Sadiq Khan.

Khan a déclaré que les mesures devraient être accompagnées de renflouements financiers plus importants pour les Londoniens confrontés à des difficultés économiques et d’une accélération du programme de vaccination dans la capitale britannique.

Londres est déjà soumise à certaines des restrictions COVID-19 les plus strictes du Royaume-Uni, qui interdisent tous les voyages sauf les voyages essentiels et ont vu fermer des bars, des restaurants et tous les magasins non essentiels.

« Les cas de Londres sont pires qu’en mars, mais nos restrictions sont plus souples. Nous avons également affaire à une souche plus transmissible du virus », a déclaré Khan.

« Cela ne peut pas continuer. Les dirigeants de Londres et moi n’avons guère d’autre choix que de demander au gouvernement de resserrer les mesures. »

Mais le Royaume-Uni a jusqu’à présent résisté aux mesures imposées dans d’autres États européens visant à rendre obligatoire le port de masques faciaux et à imposer des sanctions sévères pour avoir enfreint les règles, y compris des centaines d’euros d’amende en France, le port de masques faciaux est exigé depuis des mois.

«Je sais à quel point les restrictions supplémentaires sont sévères pour les Londoniens, et croyez-moi – nous ne ferions pas cette demande si cette situation n’était pas extrêmement grave. Nous devons faire tout ce qu’il faut pour sauver des vies et protéger notre NHS d’être submergé », a écrit Khan sur Twitter.

Ses commentaires interviennent une semaine après avoir déclaré que le COVID-19 était «incontrôlable» à Londres et averti que les hôpitaux risquaient d’être débordés.

Déclarant un incident majeur dans la capitale britannique, Khan a appelé au soutien du gouvernement car la menace du virus avait atteint un «point de crise».

Mercredi également, il a été annoncé que 8 559 personnes avaient été testées positives pour le COVID-19, tandis que le dernier nombre de patients signalé dans les hôpitaux de Londres était de 7 606.