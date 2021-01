Les services de click-and-collect devraient être interdits, davantage de magasins « non essentiels » fermés et le nombre de mariages et d’enterrements réduits, suggère également un plaidoyer conjoint du maire de Londres et des mairies.

Leur lettre au Premier ministre fait valoir que les gens «se conforment largement aux restrictions actuelles», mais prévient: «Elles ne sont pas assez strictes.

«Étant donné que l’épidémie est pire qu’elle ne l’était en mars et que la pression sur nos hôpitaux est plus élevée, les restrictions doivent être beaucoup plus strictes, en particulier compte tenu de la transmissibilité de la nouvelle variante de Covid.»

Et il ajoute, parmi les mesures plus dures proposées: «Si elles ne sont pas introduites de toute urgence, nous craignons que la transmission du virus continue de se propager à travers la capitale, mettant une pression insoutenable sur notre NHS et nos services publics.

«Nous vous exhortons à agir rapidement, faute de quoi la santé et l’économie des Londoniens en souffriront énormément.»

Le plan d’action intervient alors que les ministres envisagent des restrictions plus strictes, y compris une éventuelle interdiction de faire de l’exercice avec un ami et de fermer davantage de lieux de travail, y compris les agents immobiliers.

Cependant, lors de la conférence de presse de Downing Street, Priti Patel s’est prononcé contre une nouvelle répression, arguant que «les règles sont fermes en termes de rester à la maison».

« Les règles sont suffisamment strictes. Vous avez déjà entendu que 45 000 avis de pénalité fixe ont été émis, juste ces derniers temps depuis que nous sommes dans cette pandémie », a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Les règles ont demandé à plusieurs reprises à Mme Patel d’être plus laxistes qu’en mars dernier – bien que la nouvelle souche Covid-19 soit plus virulente – mais n’a donné aucune réponse.

En revanche, la lettre conjointe envoyée par M. Khan et les Conseils de Londres appelle à:

* La fermeture des lieux de culte – comme lors du premier verrouillage.

* Masques faciaux obligatoires «à l’extérieur de la maison» – «y compris dans les files d’attente des supermarchés, dans les rues principales et dans d’autres lieux extérieurs qui peuvent être bondés».

* Un examen urgent de «ce qui est actuellement classé comme« détail essentiel »».

* Des directives plus strictes pour garantir que les détaillants évitent les «files d’attente dangereuses, l’encombrement ou le mélange» – avec une interdiction des services click-and-collect des grandes chaînes de vente au détail non essentielles.

* Des restrictions plus strictes sur la taille des mariages, des réceptions, des veillées, des funérailles et des enterrements.

La lettre ajoute: «Des restrictions plus strictes sont nécessaires si nous voulons contenir le virus, réduire la pression sur le NHS et les services d’urgence et sauver la vie des Londoniens.»

La poursuite de la répression devrait s’accompagner de paiements plus élevés «pour les Londoniens qui ont besoin de s’isoler et ne peuvent pas travailler» et de tests plus asymptomatiques pour les travailleurs clés.