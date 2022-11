Rendre les mammographies plus accessibles aux femmes hispaniques ou latines

En ce qui concerne le cancer du sein, les femmes hispaniques ou latines sont plus susceptibles d’être diagnostiquées à des stades plus avancés, plus difficiles à traiter. Elles sont également plus susceptibles d’avoir des formes agressives de la maladie, comme les cancers du sein triple négatif et HER2 positif.

Laura Fejerman, PhD, fait partie de ceux qui travaillent à accroître la sensibilisation au cancer du sein et le dépistage du cancer du sein chez les femmes hispaniques ou Latinas. Elle est co-directrice du programme de soins et de recherche sur le cancer des femmes au UC Davis Comprehensive Cancer Center. En 2014, Fejerman et ses collègues ont découvert une variante génétique chez les femmes hispaniques ou latines qui était censée être héritée de leurs ancêtres amérindiens. Cette variante protectrice semble jouer un rôle dans la réduction du risque de cancer du sein. Mais toutes les femmes hispaniques ou latines doivent toujours suivre un dépistage régulier du cancer du sein et faire vérifier par un médecin toute grosseur ou tout changement mammaire.

Fejerman a lancé « Tu Historia Cuenta » ou « Votre histoire compte », un programme de sensibilisation au cancer du sein. Cela inclut l’importance de connaître vos antécédents familiaux (bien que tous les cancers du sein ne soient pas héréditaires, avoir des antécédents familiaux de la maladie est un facteur de risque) et de parler d’un sujet que certains trouvent inconfortable.