Rendre les cendres de mon père à la rivière Skeena était un retour aux sources pour nous deux

Cette chronique à la première personne est rédigée par Pamela Post, une journaliste de Vancouver. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

L’air du matin était chaud, un peu lourd. Sur ma peau, je pouvais sentir les piqûres douces des nouveaux jeunes moustiques dans la forêt. Un léger tonnerre grondait au loin. J’ai traversé la forêt en procession, tenant les cendres de mon père dans une boîte en cèdre peinte en rouge. Nous marchions vers le plan d’eau sacré et puissant pour lequel le peuple Ts’msyen porte le nom – Ksyen — la rivière Skeena.

Don Roberts, le chef de Kitsumkalum – le village traditionnel de ma famille – et sa femme, la dirigeante communautaire Arlene Roberts, marchaient bras dessus bras dessous devant moi en tenue d’apparat. Leurs robes de couverture à boutons bruissaient contre le sol de la forêt pendant qu’ils marchaient. Le chef est du clan Gispudwada (épaulard) de mon père. Son chapeau de cèdre sculpté s’élevait jusqu’au sommet spectaculaire de la nageoire dorsale d’une orque.

Un groupe d’autres membres de la communauté Ts’msyen, certains liés à mon père et à moi par des liens claniques ou familiaux, et de nouveaux amis étaient là pour témoigner. Certains chantaient, d’autres tambourinaient ou jouaient du hochet. Leur présence m’entourait comme un gwishalaayt (Robe Chilkat). C’était onirique, d’un autre monde. Surnaturel. Ama̱p’as (beau).

Surtout parce que la veille, je n’avais pas encore rencontré la moitié des personnes qui m’accompagnaient.

En visitant pour la première fois le territoire Ts’msyen de mon père depuis chez moi à Vancouver, j’avais juste espéré que quelqu’un m’indiquerait la rivière Skeena, où je pourrais rendre ses cendres, tranquillement, seul. Mais ce n’est pas la méthode Ts’msyen.

Cette cérémonie émouvante et douloureusement belle a surgi autour de moi de manière organique. La cérémonie est ancrée dans l’âme autochtone. Il n’y avait pas besoin de bureaucratie cléricale, d’ordres de service imprimés, de délibération sur les chants ou les homélies à prononcer ou sur les autres aspects parfois abrutissants de la religiosité qui peuvent transformer le sacré en banal.

Post, tenant une boîte en cèdre rouge contenant les cendres de son père, suit le chef Don Roberts et la dirigeante communautaire Arlene Roberts à travers la forêt en direction de la rivière Skeena. (Cynthia Bohn)

Nous nous sommes déplacés à travers la forêt dans une danse du moment présent. Les seuls sons étaient le chant des oiseaux, les doux grondements du tonnerre, le battement de cœur d’un tambour et des chansons chantées dans l’ancienne langue du Sm’algyax, la langue de ma grand-mère.

Hagwil yaan est une expression Ts’msyen que je connais bien. On dit quand quelqu’un meurt ou, comme disent les Ts’msyen, se promène dans la forêt. Cela signifie marcher doucement, doucement, lentement.

Des histoires que mon père m’a racontées

Nagwaadu (mon père) avait plus l’âge d’un grand-père pour moi. John Post avait près de 60 ans quand j’étais encore à l’école primaire. Il a vécu une vie épique, presque cinématographique et est décédé juste avant d’avoir 92 ans.

Mon père a survécu à des traumatismes déchirants et à la violence lorsqu’il était petit garçon, a enduré un racisme omniprésent, a vu deux de ses quatre frères et sœurs mourir jeunes de maladies infectieuses apportées par les Européens qui ont anéanti tant d’Autochtones, et s’est battu pendant la Seconde Guerre mondiale pour un pays qui s’est engagé dans ce qui est maintenant reconnu comme un génocide culturel contre son peuple. Il a pris la douleur de sa vie et a essayé de l’utiliser pour le bien, défendant les droits des Autochtones. Il a déménagé à Vancouver, a épousé ma mère germano-canadienne et a été un père aimant pour moi et ma sœur. Il a été fièrement Ts’msyen toute sa vie.

Post, à droite, avec son père, John, en 1999. Elle a grandi en écoutant ses histoires sur la rivière Skeena et les Ts’msyen. (Robyn Post)

Ses histoires étaient comme des voyages dans le temps. J’ai grandi en écoutant ses histoires sur la puissante rivière Skeena, les courses impressionnantes et salvatrices du petit poisson appelé oolichan; de sa petite mère guerrière, Mary, qui parlait sa langue Ts’msyen de Sm’algyax couramment, mais subrepticement, seulement quand il n’y avait pas k’amsiwah (personnes blanches) autour ; du missionnaire évangélique qui lui a fait jeter, ainsi que d’autres enfants Ts’msyen, un mât totémique dans la rivière Skeena après l’école du dimanche afin de « noyer le diable » dans son peuple.

Dans l’œil de mon enfant, grandissant à Vancouver, une ville à plusieurs kilomètres au sud de notre territoire Ts’msyen, la rivière Skeena a pris des proportions mythiques et spirituelles comme le puissant Gange.

Un double retour

Au moment où j’ai finalement fait mon pèlerinage tant attendu au Ksyen, c’était en 2018, j’étais d’âge moyen et j’apportais les cendres de mon père avec moi. Mon premier choc heureux a été que la rivière était tout aussi massive et impressionnante que je l’avais imaginée quand j’étais enfant.

Bien que j’aie hérité des traits blonds de ma mère allemande, j’ai celui de mon père Ts’msyen. bon (cœur) et la nature spirituelle. Comme lui, j’ai lutté avec les formes institutionnelles de la religion occidentale qui semblaient trop souvent venir de la tête et non du cœur, en particulier dans les rituels.

Alors que je tenais les derniers vestiges de lui dans la boîte rouge ce jour-là dans la forêt, ne voulant pas le laisser partir, j’ai vu des éclairs de sa vie épique jouer dans mon esprit comme un film. J’ai pleuré pour la douleur de sa vie, la beauté de son esprit fort et doux et comment j’aurais souhaité qu’il ait vécu pour voir la Commission de vérité et réconciliation du Canada, le mouvement Land Back et la résurgence culturelle et linguistique illustrée par les couvertures à boutons et les chapeaux de cèdre. de cette cérémonie en son honneur.

Post a rendu les cendres de son père à la rivière Skeena en présence de nombreux membres de la communauté Ts’msyen, dont l’artiste Mike Dangeli et Heather Bohn. (Cynthia Bohn)

Quand nous sommes arrivés à la rivière, le groupe m’a entouré en un petit demi-cercle pour témoigner. Une douce pluie s’est mise à tomber. Le chef m’a dit des mots de réconfort et d’enseignement, me donnant la force de marcher dans la rivière et de laisser mon père rentrer à la maison. Il a souligné tous les sites Ts’msyen le long du voyage de la rivière vers l’océan que mon père visiterait alors qu’il se dirigeait vers les ancêtres.

J’ai lâché les cendres de mon père dans les eaux boueuses et tourbillonnantes de la rivière, entourée d’une communauté aimante, attachée à la beauté ancienne de la culture Ts’msyen. C’était l’adieu le plus sacré, ou comme on dit en Sm’algyax, ndm al gyik niidzn (je vous reverrai).

Poste avec le chef Kitsumkalum Roberts. (Cynthia Bohn)

Post s’attendait à ce qu’elle rende seule les cendres de son père à la rivière Skeena. La communauté l’a surprise avec une cérémonie organique et sincère. Sm Łoodm ‘Nüüsm (Dr Mique’l Dangeli) a aidé Post à sortir de la rivière après avoir relâché les cendres de son père tandis que la chef de la communauté Arlene Roberts et d’autres témoins (Cynthia Bohn)

Le chef Don m’a embrassé quand je suis sorti de la rivière ce jour-là.

Il a dit: « Tu as ramené ton père à la maison pour être avec les ancêtres, et tu étais une fille perdue qui est revenue à la maison. »

ÉCOUTEZ | Il y a un peu plus de 130 ans, 800 Ts’ymsen ont quitté Metlakatla en Colombie-Britannique pour fonder un « nouveau » Metlakatla en Alaska. Pamela Post, contributrice d’IDEAS, a suivi sa propre histoire familiale et raconte comment elle a été façonnée par ces événements.

Idées53:58L’histoire de deux Metlakatlas : mes matriarches, les missionnaires et moi

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne .