Rendre l’éducation sur les surdoses obligatoire dans les écoles de la Colombie-Britannique en cas d’urgence liée à la drogue, selon les défenseurs – Kelowna Capital News

Lorsqu’une adolescente s’est effondrée dans le SkyTrain à Coquitlam, en Colombie-Britannique, les passagers qui ont appelé le 911 ont pensé qu’elle s’était évanouie ou qu’elle faisait une crise d’épilepsie.

Ce n’est que lorsque les ambulanciers ont administré de la naloxone que certains ont réalisé qu’elle avait fait une overdose d’opioïde, a déclaré Chloe Goodison, qui était assise à côté d’elle.

“Elle est revenue à la vie”, se souvient Goodison, bouleversée par l’idée qu’une fille qui semblait avoir environ 16 ans aurait pu mourir, sans que personne autour d’elle puisse l’aider immédiatement.

Ce fut un moment qui a changé la vie de Goodison, qui serait inspiré pour étudier les sciences de la santé et créer un groupe appelé NaloxHome qui éduque les élèves du secondaire sur ce à quoi ressemble une surdose et comment utiliser la naloxone.

L’étudiant de l’Université Simon Fraser fait partie d’un certain nombre de défenseurs qui dispensent une éducation sur les surdoses dans les écoles de la Colombie-Britannique, mais souhaitent que cette information devienne obligatoire dans le programme d’études.

Ils disent que c’est une question d’urgence dans une province qui a subi plus de 10 000 décès depuis qu’elle a déclaré que l’approvisionnement en drogues toxiques était une urgence de santé publique en avril 2016.

“Dans ma tête, je pensais: ‘Il n’y a aucun moyen. C’est quelqu’un qui a environ 16 ans et on dirait qu’elle vient d’une école et d’un foyer moyens de Coquitlam », a déclaré Goodison à propos de l’expérience sur le chemin du retour en août 2017.

«Elle a été sauvée par les ambulanciers, mais je réfléchis toujours à ce qui se passerait si quelqu’un dans ce train savait quelque chose sur les signes d’une surdose ou transportait de la naloxone? Nous étions déjà dans une urgence de surdose, et personne ne savait rien d’une surdose.

Goodison s’est concentrée sur la santé publique à Simon Fraser, d’où elle a remporté une subvention de projet communautaire pour NaloxHome, qui fait partie d’un plan approuvé par l’autorité sanitaire locale, Fraser Health.

Depuis son lancement l’année dernière, NaloxHome a recruté 30 bénévoles et fait des présentations à environ 2 000 élèves des écoles secondaires de Coquitlam, Port Coquitlam et Port Moody grâce à un accord avec le district scolaire, a déclaré Goodison.

Elle espère étendre les présentations à Burnaby cet automne, mais souhaite que les étudiants de toute la Colombie-Britannique aient accès à des informations similaires.

“Mon rêve serait qu’un jour cela me soit retiré des mains et pris en charge par le ministère de l’Éducation”, a déclaré Goodison.

Leslie McBain, dont le fils de 25 ans, Jordan Miller, a fait une overdose mortelle en 2014, est co-fondatrice de Moms Stop the Harm, un groupe national dont les membres parlent également dans les écoles pour aborder des questions telles que la prévention des surdoses et la réduction des méfaits.

Cela comprend le fait de ne pas utiliser de drogues seul et comment administrer la naloxone, qui est disponible gratuitement dans les pharmacies et certains établissements de soins de santé en Colombie-Britannique.

« J’aimerais que le ministère de l’Éducation oblige les écoles secondaires à avoir des conférenciers ou une éducation sur la consommation et l’expérimentation de drogues. Il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles les enfants consomment de la drogue », a déclaré McBain, qui a également récemment parlé avec des élèves d’une école intermédiaire de sa communauté dans les îles Gulf.

Cependant, elle a dit qu’il n’y avait pas assez de défenseurs pour faire des présentations dans les écoles, c’est donc à la province d’intégrer l’éducation sur les surdoses au programme d’études.

McBain a déclaré qu’elle avait écrit à un ancien ministre de l’Éducation au sujet de ces préoccupations il y a des années, mais qu’elle n’avait pas reçu de réponse et qu’elle contacterait maintenant la ministre actuelle, Jennifer Whiteside.

Le ministère de l’Éducation a déclaré qu’il appartenait à chaque district scolaire de déterminer la prestation de tous les programmes, y compris s’il fallait stocker des kits de naloxone ou former les enseignants à leur utilisation.

“En septembre, notre ministère partagera avec les districts scolaires des informations comprenant un outil d’évaluation des risques qui aide les écoles et les districts à déterminer s’il faut stocker de la naloxone, comment commander des kits de naloxone et où accéder à une formation sur l’administration de la naloxone”, a-t-il déclaré dans un écrit. déclaration.

Cependant, le ministère n’a pas précisé s’il envisagerait d’inclure la prévention des surdoses dans le programme scolaire.

Il a déclaré que certains programmes liés aux drogues sont déjà disponibles pour les enseignants, y compris un programme facultatif en ligne appelé iMinds.

Mais Amanda Farrell-Low, porte-parole de l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances de l’Université de Victoria, qui a développé iMinds, a déclaré que les informations ne comprenaient rien sur les risques liés à la consommation de drogues. Au lieu de cela, il comprend des modules téléchargeables sur les jeux de hasard.

Jennifer Charlesworth, représentante indépendante de la province pour les enfants et les jeunes, a déclaré que les jeunes ont « faim » d’en savoir plus sur les problèmes liés à la consommation de drogues, car beaucoup d’entre eux connaissent quelqu’un qui est mort de « l’ennemi redoutable » d’une entreprise à but lucratif et facile. accès à un approvisionnement en médicaments non réglementé.

“Nous voyons cela encore et encore, alors que les jeunes contactent nos défenseurs au sujet de leurs amis ou de leurs frères et sœurs et disent:” Je ne sais pas quoi faire, mais ils ont des problèmes “ou” Il se passe quelque chose pour eux et je veux que quelqu’un le sache », a déclaré Charlesworth.

“L’éducation et l’intervention précoce sont très importantes”, a-t-elle déclaré à propos de problèmes clés tels que le port de naloxone et la reconnaissance des signes avant-coureurs lorsqu’une personne pourrait être à risque de surdosage.

« Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de mythes urbains, il y a beaucoup de gens qui hésitent à en parler. Nous devons donc être très proactifs avec les jeunes, avec des informations et des ressources qui les aideront à comprendre à quoi ils sont confrontés et comment ils peuvent aider leurs amis. Souvent, ce sont les pairs qui s’entraident.

Guy Felicella, qui a commencé à expérimenter des drogues à l’âge de 12 ans et a combattu une dépendance à l’héroïne pendant 20 ans avant de faire une overdose à six reprises lorsque le fentanyl a frappé le Downtown Eastside de Vancouver, prend la parole dans des écoles secondaires, y compris celles qui sont fondées sur la religion.

Il a dit qu’il était important pour lui de s’attaquer à la honte et à la stigmatisation entourant la consommation de drogue.

Les étudiants font souvent la queue pour lui parler de leurs difficultés par la suite, a déclaré Felicella, conseillère clinique auprès du BC Center on Substance Use.

« Je dis dans mon discours : ‘Les toxicomanes ne sont pas de mauvaises personnes. Ils ont des circonstances difficiles. Un gamin de 16 ans est venu me voir après et il m’a dit : ‘Hé, j’apprécie que tu dises ça. Mon père est mort d’une overdose de drogue en 2020. Mais je ne partage pas ça avec les gens.'”

—Camille Bains, La Presse Canadienne

ÉducationSantécrise de surdose