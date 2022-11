Rendre le travail “impossible” en Angleterre possible

Gareth Southgate a déclaré que Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel lorgnent sur le travail en Angleterre parce qu’il a “rendu possible l’impossible”.

L’ancien patron de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain Pochettino a déclaré la semaine dernière qu’il était “ouvert” à l’idée de diriger l’Angleterre si le rôle devenait disponible tandis que Tuchel a fait part en privé de son intérêt après son départ de Chelsea.

Southgate est sous contrat jusqu’en 2024, mais la spéculation persiste selon laquelle il pourrait mettre fin à un mandat de six ans après le tournoi au Qatar, en particulier si l’Angleterre sous-performe.

Lors de sa prise en charge, l’Angleterre a été embourbée dans la déception et la controverse avec Roy Hodgson limogé à la suite d’une sortie humiliante des huitièmes de finale contre l’Islande à l’Euro 2016 et son successeur Sam Allardyce à la suite d’une controverse hors terrain impliquant des allégations de conseil à des tiers sur le contournement des réglementations de transfert.

Southgate a depuis guidé l’Angleterre vers les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et la finale retardée de l’Euro 2020 l’été dernier, perdant face à l’Italie lors d’une séance de tirs au but, alors que le joueur de 52 ans a fait d’énormes progrès dans ce qui a été surnommé “le travail impossible”. “

“Peut-être que nous avons fait en sorte que l’impossible paraisse possible”, a déclaré Southgate. “Ouais, écoutez, peut-être que nous avons rendu cela possible et c’est excitant pour d’autres personnes et je peux comprendre cela.

“Nous voulons que l’Angleterre soit compétitive pour les années à venir et je pense que notre système d’académie l’a compris.

Gareth Southgate veut renforcer la collection de trophées de l’Angleterre. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

“Je pense qu’il y a des défis à relever parce que nous sommes revenus à 31% de la ligue éligible pour l’Angleterre et seulement quatre ou cinq exportations de haut niveau, donc il y a encore des défis pour nous en termes de développement des joueurs et d’opportunités. pour les joueurs.

“Mais nous avons aussi de bons joueurs et nous devrions être compétitifs pour les six, huit prochaines années avec ce groupe.”

L’Angleterre affrontera l’Iran lors de son match d’ouverture du Groupe B lundi et malgré les progrès réalisés par l’Angleterre, elle n’a encore qu’un seul succès en tournoi à son actif – la Coupe du monde 1966.

Ils arrivent ici au Qatar comme l’un des favoris et Southgate pense que l’Angleterre doit maintenant s’imposer comme challenger du tournoi en série.

Il a déclaré: “Il est difficile de parler de forme parce que vous avez toujours six semaines, deux mois entre les matchs de football international, alors qu’est-ce que la forme?”

“Ce qu’il y a, c’est le pedigree. Nous voulons être une Allemagne qui, quand je regardais leur page Wikipedia : quatre médailles d’or, quatre d’argent, quatre de bronze, trois buts aux Championnats d’Europe, trois d’argent, trois de bronze.

“Oui, notre page ne ressemblait pas tout à fait à ça, mais nous aimerions qu’elle le soit dans 40 ans et cela devrait être notre objectif, être constamment stimulant.”

James Maddison a raté la dernière séance d’entraînement de l’Angleterre à leur base d’Al Wakrah dimanche alors qu’il continue de se remettre d’un problème au genou et Southgate a déclaré dimanche qu’il raterait le match contre l’Iran. Il est peu probable que Kyle Walker figure après une opération à l’aine.

Indépendamment de son avenir avec les Three Lions, le numéro adverse de Southgate dans la pirogue iranienne a eu le plus d’éloges pour le manager anglais dimanche.

Lors de sa quatrième Coupe du monde consécutive en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale, l’Iranien Carlos Queiroz, ancien entraîneur du Real Madrid et du Portugal, a déclaré que l’Angleterre de Southgate était l’une des meilleures au monde depuis la Coupe du monde 2018, ayant maîtrisé les bases du football.

“La nouvelle génération que Gareth Southgate apporte à l’équipe nationale, à mon avis, est probablement l’équipe nationale anglaise la plus talentueuse et la plus compétitive depuis 1966”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dimanche.

“Cette équipe, c’est très, très fonctionnel, très pratique, très réaliste.”