"Rendre le porno ennuyeux": Demande de la plateforme aux gouvernements dans le cadre de la répression

Les gouvernements devraient cesser de sévir contre les sites pornographiques et être plutôt fiers de l’expression sexuelle et contribuer à rendre la pornographie normale et « ennuyeuse », a déclaré à l’AFP le nouveau propriétaire de Pornhub.

La société canadienne de capital-investissement Ethical Capital Partners a acheté MindGeek, la société mère de Pornhub, il y a trois mois, plaçant sous son contrôle une écurie d’autres sites, dont YouPorn.

L’acquisition a également apporté une mer de problèmes juridiques.

Ses sites Web ont été retirés de l’État américain de l’Utah en mai après avoir reçu l’ordre de vérifier l’âge des utilisateurs.

En France, les propriétaires de sites Web et les régulateurs sont enfermés dans des discussions depuis des mois sur la manière de faire fonctionner en pratique une loi sur la vérification de l’âge de 2020.

Deux des sites de MindGeek n’ont mis en place aucune vérification d’âge et font face à une décision de justice le 7 juillet qui pourrait les interdire.

« Nous ne voulons aucun utilisateur mineur sur nos sites Web », a déclaré le fondateur d’ECP, Solomon Friedman, dans une interview à l’AFP.

Mais il a repoussé l’idée que la responsabilité devrait incomber aux sites Web, appelant plutôt les systèmes d’exploitation à trouver une solution.

« Nous soutenons fermement les solutions de vérification de l’âge qui font deux choses : protéger efficacement les enfants et ne pas exposer les données personnelles », a-t-il déclaré.

« La seule solution qui atteint ces deux objectifs est la vérification basée sur l’appareil ou le navigateur », a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait « une étape très simple pour Google et Apple ».

– Forte pression –

MindGeek est entré dans l’eau chaude en 2020 lorsque le New York Times a publié des allégations selon lesquelles ses sites hébergeaient du matériel décrivant des viols et des relations sexuelles impliquant des mineurs.

L’article a suscité de fortes pressions de la part des régulateurs de plusieurs pays et Visa et MasterCard ont cessé de traiter les paiements.

Les propriétaires ont passé deux ans à essayer de vendre l’entreprise, qui est en grande partie basée au Canada mais a une structure d’entreprise complexe couvrant de nombreux paradis fiscaux du monde, avec son siège social au Luxembourg.

Les nouveaux propriétaires – qui comprennent deux avocats, un ancien policier et un investisseur italien qui a fait fortune dans la vente légale de cannabis – tiennent à prendre leurs distances avec les allégations du New York Times.

Friedman a déclaré que l’entreprise avait complètement changé au cours des dernières années.

Il s’est vanté que huit millions de contenus avaient été supprimés en 2021 – une affirmation que l’AFP ne peut pas vérifier.

« Une demande de suppression de contenu entraîne automatiquement la suppression du contenu », a-t-il déclaré.

« Nous l’examinons après sa suppression. »

De plus, les téléchargeurs devaient fournir une identification, tout le contenu était scanné par des algorithmes pour filtrer le matériel protégé par le droit d’auteur, et il était ensuite visualisé par le personnel de l’entreprise avant qu’il n’arrive sur le Web.

– Le nouveau cannabis –

Solomon a déclaré que son entreprise avait été recrutée au départ uniquement pour vérifier que MindGeek travaillait dans le respect de la loi.

« Et ce que nous avons découvert, c’est non seulement qu’il est conforme à la loi, mais c’était une opportunité d’investissement extraordinaire, mais c’est une opportunité qui nécessitait des compétences spécialisées », a-t-il déclaré.

ECP a décidé qu’ils avaient ces compétences et a acheté l’entreprise – même si cela a été un test difficile depuis lors.

La sortie de l’Utah a suivi une première bataille en Louisiane, qui a une loi similaire sur la vérification de l’âge.

Solomon a déclaré que leurs sites étaient toujours en ligne en Louisiane car les règles sont légèrement différentes – ils ne sont pas tenus de collecter des informations personnelles.

Il a dit qu’il ne voulait pas préjuger des résultats en France, mais ne pouvait pas exclure la possibilité que ses sites soient obligés de se retirer.

La question est montée à l’ordre du jour politique depuis que le président Emmanuel Macron a promis de faire de la protection des enfants contre la pornographie une priorité lors de sa candidature à la réélection l’année dernière.

Le ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, qui a qualifié les enfants accédant à des sites pornographiques de « scandale », a directement mis au défi ECP d’expliquer comment ils respecteront la loi.

Solomon a déclaré qu’il avait contacté le bureau de Barrot et promis de produire un rapport bientôt, insistant sur le fait que son entreprise s’était engagée à « parler ouvertement et fièrement de l’industrie du porno ».

« Je pense que la société a évolué dans la direction où nous sommes fiers de l’expression sexuelle », a-t-il déclaré.

« Le fait que ce soit adulte va être ennuyeux, tout comme le fait que le cannabis (légalisé) au Canada est devenu ennuyeux. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)