Rendre le coût des soins des MII durable

La prévalence des maladies inflammatoires de l’intestin (MII, maladie de Crohn et colite ulcéreuse) est en augmentation, approchant 1 % en Europe et en Amérique du Nord. Selon un récent article de revueparallèlement à cette augmentation de la prévalence, les coûts des soins de santé associés aux MII augmentent également. Les auteurs ont déclaré que l’augmentation de la prévalence combinée à des changements dans les soins des MII et à des coûts d’hospitalisation plus élevés augmente le fardeau des systèmes de santé. Ils ont discuté des défis à relever pour rendre les coûts des MII durables et des stratégies visant à obtenir des soins personnalisés et rentables pour les MII.

La Commission de gastroentérologie et d’hépatologie du Lancet a estimé les dépenses directes de soins de santé associées aux MII entre 9 000 et 12 000 dollars par personne et par an dans les régions à revenu élevé. | Crédit image : sdecoret – stock.adobe.com

Coûts directs et indirects associés aux MII

Les coûts directs associés aux MII comprennent les visites ambulatoires chez les gastro-entérologues, les visites aux urgences, les admissions pour hospitalisation ou chirurgie, les diagnostics et les médicaments. Même si les taux d’hospitalisation ont diminué, les coûts directs n’ont pas diminué en raison d’une tendance vers des maladies plus complexes et plus graves et de la hausse des coûts des soins hospitaliers. Les auteurs ont cité la Commission de gastroentérologie et d’hépatologie du Lancet, qui estime que les dépenses directes en soins de santé associées aux MII sont de 9 000 à 12 000 dollars par personne et par an dans les régions à revenu élevé. Cependant, ils ont noté que « ces estimations ne tiennent pas pleinement compte de facteurs tels que la gravité de la maladie, l’accessibilité et la variabilité des infrastructures de soins de santé entre les régions ».

Ils ont également décrit les États-Unis comme une « exception » en matière de coûts directs des soins de santé. Aux États-Unis, les prix des médicaments dépassent en moyenne de plusieurs fois les prix internationaux en raison de l’absence de réglementation des prix à l’échelle nationale, de la fragmentation du système de santé, des périodes d’exclusivité prolongées sur le marché et des rabais confidentiels négociés entre les assureurs privés et les fabricants de produits pharmaceutiques. « Les patients bénéficient rarement » de ces rabais, ajoutent les auteurs.

Les coûts indirects comprennent la perte de salaire due à une absence de travail, une capacité de travail réduite, une retraite anticipée, un décès prématuré, une entrée tardive sur le marché du travail et la non-réalisation de son potentiel éducatif ou professionnel. Malgré les études tentant de quantifier les coûts indirects, écrivent les auteurs, « de nombreux aspects restent mal compris, conduisant à une sous-estimation de leur impact réel ».

Défis pour parvenir à la viabilité des coûts

Les défis cités par les auteurs pour réduire les coûts des MII et atteindre la durabilité comprennent les disparités en termes d’accès, d’abordabilité des traitements, de sous-assurance et d’absence de lignes directrices standardisées en matière de soins rentables. L’utilisation non planifiée des soins de santé, par exemple les visites aux urgences, « entraîne une grande partie du coût des soins liés aux MII », ont-ils écrit, et ont cité des recherches suggérant que le statut de faible revenu conduit à un accès moindre à des soins rapides et efficaces, conduisant à une utilisation non planifiée des soins de santé. , ce qui a des effets néfastes à la fois sur la santé et sur les coûts à long terme. En outre, les patients à faible revenu peuvent retarder ou sauter des traitements ou des diagnostics, ce qui entraîne des coûts élevés.

Stratégies pour rendre les coûts des MII durables

Les stratégies recommandées par les auteurs pour réduire les coûts comprenaient la mise en œuvre précoce de produits biologiques, l’accent mis sur la rentabilité dans les contextes aux ressources limitées et la promotion de l’utilisation de biosimilaires. Ils ont également recommandé plusieurs stratégies de surveillance des patients, telles que l’utilisation de la télémédecine et de biomarqueurs non invasifs de l’activité de la maladie. En plus des stratégies de traitement, telles que la prescription de biosimilaires lorsque cela est approprié, ils ont recommandé des stratégies de soutien, telles que l’utilisation de modèles de soins multidisciplinaires fournissant des soins holistiques, la promotion de comportements sains et la reconnaissance des obstacles aux soins auxquels sont confrontées les populations vulnérables. Concernant les contextes aux ressources limitées, ils ont fait remarquer qu’il n’existe pas de lignes directrices pour la désescalade ou le retrait des produits biologiques, ce qui pourrait contribuer à réduire les coûts s’il était développé.

Le rôle des produits biologiques

Il existe un « bénéfice évident » à obtenir une rémission grâce à une approche descendante consistant à commencer tôt un traitement biologique, ont déclaré les auteurs. Cependant, aux États-Unis, moins de 20 % des compagnies d’assurance privées autorisent les produits biologiques comme traitement de première intention contre les MII. Ils ont ajouté que, sur la base des données du Canada et des Pays-Bas, il n’est pas clair si les économies réalisées grâce aux hospitalisations et aux interventions chirurgicales évitées dépassent les coûts des médicaments biologiques.

Biosimilaires limités par les fourrés de brevets et la dynamique du marché

L’adoption des biosimilaires aux États-Unis a été « relativement modeste », ont indiqué les auteurs. L’une des raisons est le fourré de brevets créé par les fabricants d’origine pour étendre l’exclusivité commerciale, ce qui limite l’entrée des biosimilaires sur le marché. De plus, après l’entrée sur le marché, la dynamique de remboursement a limité l’adoption des biosimilaires, car les fabricants de produits d’origine offrent souvent des remises confidentielles aux payeurs pour supplanter les biosimilaires.

Répondre aux coûts directs et indirects croissants des MII « exige une stratégie globale, s’attaquant aux disparités, aux obstacles à l’accès et au rapport coût-efficacité des traitements », écrivent les auteurs. Ils ont ajouté que des réformes politiques visant à améliorer l’accès aux soins liés aux MII seront également nécessaires : par exemple, réformer les processus d’autorisation préalable, améliorer la transparence des prix des médicaments et introduire des structures de remboursement basées sur la valeur.

