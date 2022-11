Rendre grâce pour un érable à sucre bien-aimé

Le vieil érable se meurt.

Il s’est estompé lentement au début, mais l’été dernier, il a commencé à aller vite, ses membres couverts de lichen se cassant et tombant au sol, l’écorce grise recouverte de mousse vert foncé. Il a beaucoup moins de feuilles. Une fissure court au milieu. D’autres plantes poussent dans les crevasses de l’arbre : cannes de mûre pourpre, herbes épineuses et euonymus teinté de rouge. Pour la première fois, je vois trois trous de pics, si bien alignés qu’ils ressemblent à la ceinture d’Orion.

Je ne sais pas pourquoi l’arbre meurt, alors je fais quelques recherches. Les érables sont sujets à de nombreuses maladies, telles que l’anthracnose, la flétrissure verticillienne et l’oïdium, mais je suis toujours confus, alors j’appelle Brian Crooks, un forestier du Western Pennsylvania Conservancy. Le cadeau, dit-il, sont les petits champignons de couleur miel à la base de l’arbre, qui indiquent que l’érable a un champignon : la pourriture des racines d’Armillaria.

Le champignon Armillaria affecte de nombreux feuillus et conifères, en particulier les érables, les chênes et les ormes. Des rhizomorphes noirs filandreux poussent à travers le sol jusque dans les racines et le tronc de l’arbre et attaquent le bois. Si j’enlève l’écorce, je pourrais voir des éventails mycéliens blancs et brillants. Mais rien de tout cela n’est encore visible. J’apprends que le champignon Armillaria est le plus grand organisme connu au monde, plus grand que la baleine bleue de 200 tonnes. Un patch d’Armillaria a été découvert dans l’Oregon en 1998 couvrant 2384 acres.

Je ne sais pas quelle est la taille du nôtre, mais je crains qu’il n’empiète sur un arbre voisin, un grand chêne rouge qui est le préféré de mon mari.

Je me demande si l’érable n’aime pas notre nouveau temps dans l’ouest de la Pennsylvanie : la chaleur extrême, la sécheresse, puis les microrafales de pluie et de vent et les crues soudaines. Quand nos inondations arrivent maintenant, l’eau dévale la colline si vite que l’érable se trouve au milieu d’un étang, un ruisseau qui le traverse. Je sais, grâce à l’acériculture avec mon ami et son oncle de 89 ans, que les conditions climatiques changeantes rendent l’acériculture plus difficile. Pour que la sève coule en février ou en mars, il faut que les journées soient chaudes et les nuits froides. Le moment est moins prévisible maintenant. Mais je ne suis pas un scientifique, alors je demande à Crooks.