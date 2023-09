Rendez-vous sur Instagram pour les comptes professionnels | Expliqué

Consciente de l’évolution des besoins des entreprises dans leur quête d’un engagement client efficace et d’une efficacité opérationnelle, Instagram, une plateforme de médias sociaux appartenant à Meta, dispose d’un outil révolutionnaire nommé « Rendez-vous sur Instagram ». Cet outil permet aux entreprises de planifier et de superviser sans effort les rendez-vous des clients directement dans l’application Instagram.

L’introduction de cette fonctionnalité présente une multitude d’avantages, notamment une commodité sans précédent, un engagement client accru et un processus de réservation fluide, le tout à un coût nul pour votre entreprise.

Pour tirer le meilleur parti des « Rendez-vous sur Instagram », la première étape consiste à vous assurer que votre compte Instagram est configuré comme compte professionnel. Une fois que cela est en place, suivez ces étapes simples :

Étape 1: Accédez à votre boîte de réception Instagram : accédez à la boîte de réception de votre compte professionnel Instagram et choisissez le fil de discussion dans lequel vous souhaitez prendre rendez-vous.

Étape 2: Accédez à « Rendez-vous » : Dans le fil de discussion choisi, appuyez sur l’icône plus située dans le coin inférieur droit de votre écran.

Étape 3: Sélectionnez une date de rendez-vous : Parmi les options présentées, cliquez sur « Rendez-vous ».

Étape 4: Définir le rendez-vous : pour organiser un rendez-vous via Instagram, sélectionnez une date, appuyez sur « Planifier un rendez-vous », saisissez le titre et la date/heure, incluez éventuellement les coordonnées du client, puis appuyez sur « Planifier un rendez-vous » pour le partager dans le fil de conversation. .

La fonctionnalité « Rendez-vous sur Instagram » offre une multitude d’avantages :

Plateforme tout-en-un : Tous les outils de messagerie et de rendez-vous sont facilement disponibles sur Instagram, éliminant ainsi le besoin de services de réservation externes.

: Tous les outils de messagerie et de rendez-vous sont facilement disponibles sur Instagram, éliminant ainsi le besoin de services de réservation externes. Communication client améliorée : Restez en contact étroit avec vos clients, réduisez les non-présentations et augmentez les réservations répétées.

: Restez en contact étroit avec vos clients, réduisez les non-présentations et augmentez les réservations répétées. Expérience de réservation fluide : Offrez aux clients une expérience de réservation fluide sur Instagram, le tout sans avoir à basculer entre les applications.

: Offrez aux clients une expérience de réservation fluide sur Instagram, le tout sans avoir à basculer entre les applications. Gratuit pour les comptes professionnels Instagram: Cet outil précieux est fourni aux entreprises sur Instagram sans frais supplémentaires.

Avec l’intégration de la fonctionnalité « Rendez-vous sur Instagram », la tâche de gestion des rendez-vous a été grandement simplifiée. Maintenez l’organisation, favorisez des interactions significatives avec les clients et offrez une expérience de réservation fluide, le tout dans les limites familières de l’application Instagram.