Rendez-vous Nexus disponibles Canada | Nouvelles de CTV

Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui cherchent à accélérer leur passage à la frontière.

Pour atténuer les problèmes d’arriérés persistants aux passages frontaliers canadiens, les autorités frontalières ont rouvert deux centres d’inscription Nexus et Free and Secure Trade (FAST) au Canada.

C’est la première fois que des bureaux Nexus et FAST sont ouverts au Canada depuis le début de la pandémie, et les responsables fédéraux affirment que d’autres bureaux ouvriront à l’avenir.

Le programme Nexus, qui compte plus de 1,7 million de membres, est conçu pour accélérer le processus de dédouanement de ses membres, tout en libérant plus de temps aux agents de sécurité frontaliers canadiens et américains pour s’occuper des voyageurs et des marchandises inconnus ou à risque potentiellement plus élevé.

L’avantage de Nexus est qu’il permet à ceux qui voyagent entre les deux pays de gagner du temps, en évitant les longues files d’attente et en utilisant les voies Nexus dédiées plus courtes lors du franchissement de la frontière, ainsi que des kiosques et des eGates désignés dans les principaux aéroports, et un traitement plus rapide à traversées maritimes.

La réouverture de ces deux centres canadiens est la première phase d’un plan plus vaste visant à traiter le long arriéré Nexus et FAST, et augmentera la disponibilité des candidats à prendre rendez-vous pour une entrevue pour l’approbation préalable de Nexus, a déclaré l’Agence des services frontaliers du Canada dans un communiqué lundi.

Ceux qui cherchent à obtenir l’approbation de Nexus peuvent désormais planifier des entrevues, sur rendez-vous seulement, au Lansdowne, en Ontario. (Pont des Mille-Îles) et Fort Erie, Ont. (Peace Bridge) centres d’inscription, via le portail des programmes de voyageurs de confiance.

Les voyageurs qui souhaitent postuler devront toujours suivre un nouveau processus en deux étapes, et les bureaux canadiens ne signifient pas que les candidats n’auront pas à traverser la frontière pour finaliser le processus.

S’ils sont approuvés sous condition pour le statut Nexus, les voyageurs peuvent remplir la première partie de l’entrevue dans l’un des deux centres d’inscription canadiens rouverts, puis remplir la deuxième partie de l’entrevue juste de l’autre côté de la frontière dans les centres d’inscription américains correspondants de l’autre côté. Pour Lansdowne, c’est Alexandria Bay, NY, et pour Fort Erie, c’est Buffalo, NY

Pour obtenir une approbation conditionnelle, l’ASFC et le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis doivent donner leur approbation avant de programmer la partie entrevue, et les entrevues doivent être menées des deux côtés de la frontière.

« Nexus et FAST sont une solution gagnante pour le Canada et les États-Unis. Nous travaillons d’arrache-pied pour trouver des solutions créatives afin de réduire les temps d’attente, de remédier à l’arriéré et d’aider davantage de voyageurs à obtenir des cartes Nexus », a déclaré Marco Mendicino, ministre des Affaires publiques. sécurité, dans un communiqué de presse. « Ce nouveau processus en deux étapes est une preuve supplémentaire de notre engagement. Nous continuerons à trouver des solutions qui tirent parti de la technologie et rationaliseront les renouvellements.

Les candidats ont également la possibilité de suivre un processus en une étape et de programmer des entretiens complets dans des centres d’inscription aux États-Unis, ce qui peut être une option préférée pour ceux qui ne vivent pas à proximité des deux centres actuellement ouverts au Canada.

Et ceux qui sont déjà membres du programme Nexus et qui attendent un entretien peuvent renouveler leur adhésion avant sa date d’expiration afin de conserver leurs avantages de voyage jusqu’à cinq ans.

D’autres centres devraient ouvrir à certains postes frontaliers terrestres à l’avenir, au fur et à mesure que cette phase initiale se poursuit, indique l’ASFC.