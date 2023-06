Rendez-vous à l’aveugle : « On aurait dit que la serveuse voulait qu’on s’embrasse »

Le rendez-vous à l’aveugle est la colonne des rencontres du samedi : chaque semaine, deux inconnus sont jumelés pour le dîner et les boissons, puis nous renversent la mèche en répondant à une série de questions. Cela fonctionne, avec une photo que nous prenons de chaque dateur avant la date, dans le magazine Saturday (au Royaume-Uni) et en ligne sur theguardian.com tous les samedis. Il fonctionne depuis 2009 – vous pouvez lire tout sur la façon dont nous l’avons mis en place ici.

Quelles questions vais-je me poser ?

Nous posons des questions sur l’âge, le lieu, la profession, les loisirs, les intérêts et le type de personne que vous cherchez à rencontrer. Si vous pensez que ces questions ne couvrent pas tout ce que vous aimeriez savoir, dites-nous ce que vous pensez.

Puis-je choisir avec qui je matche?

Non, c’est un rendez-vous à l’aveugle ! Mais nous vous interrogeons un peu sur vos centres d’intérêt, vos préférences, etc. – plus vous nous en dites, meilleure sera la correspondance.

Puis-je choisir la photo ?

Non, mais ne vous inquiétez pas : nous choisirons les plus beaux.

Quelles informations personnelles apparaîtront ?

Votre prénom, votre travail et votre âge.

Comment dois-je répondre ?

Honnêtement mais respectueusement. Soyez conscient de la façon dont il se lira à votre rendez-vous, et que Blind date atteint un large public, en version imprimée et en ligne.

Vais-je voir les réponses de l’autre personne ?

Non. Nous pouvons modifier les vôtres et les leurs pour diverses raisons, y compris la longueur, et nous pouvons vous demander plus de détails.

Me trouveras-tu The One ?

Nous allons essayer! Mariage! Bébés!

Puis-je le faire dans ma ville natale?

Seulement si c’est au Royaume-Uni. Beaucoup de nos candidats vivent à Londres, mais nous aimerions avoir des nouvelles de personnes vivant ailleurs.

comment s’inscrire

Envoyez un e-mail à [email protected]