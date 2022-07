Rendez-vous à la ligne de départ du triathlon jeunesse, compétition de disc golf – Shaw Local

Une petite compétition peut être très amusante, grâce au personnel du St. Charles Park District.

Il est encore temps de s’inscrire au triathlon annuel des jeunes – Splashes, Dashes and Spokes – le samedi 23 juillet. La compétition adaptée aux enfants invite les enfants de 5 à 15 ans à nager, courir et faire du vélo dans un événement chronométré avec des prix pour les meilleurs sacs cadeaux pour tous les participants.

Alex Hartzell, superviseur aquatique du district du parc St. Charles, a déclaré que le triathlon pour les jeunes est l’occasion idéale pour ceux qui ont toujours voulu tenter un triathlon, peut-être après avoir vu leurs parents concourir.

“Nous avons ceux qui concourent pour la première fois et ceux qui essaient de battre leur temps de l’année précédente. C’est un grand événement », a déclaré Hartzell.

Le triathlon des jeunes a lieu dans le parc communautaire James O. Breen. Les participants nagent dans le canal Crayfish au parc aquatique Otter Cove, font du vélo sur un terrain de stationnement fermé et courent dans les sentiers et l’herbe. La course est divisée en trois groupes d’âge avec des distances de plus en plus difficiles. Les enfants de 5 à 7 ans nagent 50 mètres, font du vélo un mile et courent un demi-mile. Les enfants de 8 à 10 ans nagent 100 mètres, font du vélo deux milles et courent un demi-mille. Le groupe d’âge de 11 à 15 ans nage 200 mètres, fait du vélo cinq miles et court un mile.

L’inscription est obligatoire. Le coût est de 65 $ par enfant.

La compétition n’est pas réservée aux jeunes cet été. Le personnel du district du parc est ravi du retour du Disc Golf Frenzy le samedi 30 juillet pour une troisième année. Les joueurs s’affrontent dans 18 trous de disc golf sur le parcours du parc communautaire James O. Breen.

“Tout le monde âgé de 12 ans et plus est le bienvenu”, a déclaré TC Hull, superviseur des sports, des tournois et des événements pour le district de St. Charles Park.

Hull, qui joue au disc golf depuis son adolescence, a déclaré que c’est un sport formidable et facile à pratiquer car de nombreux parcours sont gratuits.

Bien que ce soit un sport simple, il a encore des défis.

“Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît et chaque parcours est différent, avec du vent, des arbres et des dénivelés qui créent des défis différents”, a déclaré Hull.

Disc Golf Frenzy est une compétition amusante. Au cours des dernières années, les participants ont inclus des frères et sœurs et même des paires parent-enfant.

“L’année dernière, nous avons fait venir un fils adulte de New York pour rivaliser avec son père”, a déclaré Hull.

Tous les participants reçoivent un sac cadeau et il y aura des prix pour les meilleurs finissants.

L’inscription est obligatoire et se termine la veille de l’événement. Le coût de participation est de 20 $ par joueur.