Rendez votre maison joyeuse – Shaw Local

S’il est important de garder la maison décorée, nettoyée et organisée, il est également crucial que vous preniez le temps de profiter pleinement de ces moments – et de cultiver une atmosphère plus positive dans votre maison.

Répandre la joie des Fêtes

Lorsque vous vous précipitez pour essayer de tout perfectionner pour les vacances, il peut être difficile de maintenir une attitude positive, et encore moins d’encourager tout le monde à faire de même. Pour certaines personnes, il peut également être difficile de garder le moral car les jours raccourcissent et refroidissent. Voici quelques conseils pour répandre la positivité :

Créez une chaîne de gratitude.

Quand il s’agit de booster votre humeur, il n’y a rien de mieux que de remercier. Profitez de cet effet positif – et ajoutez un peu d’éclat et de style de vacances à votre maison – en créant une chaîne de gratitude amusante.

Découpez plusieurs dizaines de bandes de papier de construction rouge, vert et blanc vif. Chaque jour, vous et les membres de votre famille écrivez quelque chose dont vous êtes reconnaissant, en collant chaque nouvelle bande pour former un maillon de chaîne. Bientôt, vous aurez une guirlande DIY pleine de remerciements !

Donnez quelque chose en retour à la communauté.

Effectuer un acte de service hebdomadaire avec vos proches peut également renforcer les liens et augmenter votre propre sens du but. Des actes de service réguliers vous feront vous sentir plus joyeux et lumineux.

Offrir de pelleter la neige de l’allée d’un voisin

Offrez un panier de vacances à un voisin

Donner des conserves

Parrainez une famille locale dans le besoin

Sois créatif.

Embrasser votre côté créatif est une façon fantastique d’honorer l’esprit des fêtes.

Participer à une cuisson de biscuits des Fêtes

Tourner ensemble un court (et idiot) film de vacances

Écrire des lettres aux grands-parents ou à d’autres parents élargis

Créer une capsule temporelle familiale pour l’arbre de l’année prochaine

Organiser un spectacle de talents familial virtuel

Merriment Maid Facile avec Merry Maids!

Joyeuses servantes

815-895-2211

merrymaidsofsycamore@yahoo.com

Logo des joyeuses servantes