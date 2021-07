Makhachev a prolongé sa séquence de victoires à huit combats alors qu’il dominait le Brésilien Thiago Moises pour remporter une victoire par soumission au quatrième tour lors de leur événement principal à Las Vegas samedi.

La victoire a encore renforcé les affirmations du Russe selon lesquelles il est prêt à relever des défis plus sévères vers le sommet du classement des 155 livres alors qu’il envisage une voie vers un titre potentiel.

Makhachev, 29 ans, a profité de son moment sous les projecteurs pour appeler les vétérans de la force Tony Ferguson, le Brésilien Rafael dos Anjos et le récent challenger pour le titre Michael Chandler – mais a depuis échangé des coups en ligne avec le favori des fans néo-zélandais Hooker.

Hooker, cependant, ne semble pas impressionné par la dernière sortie de Makhachev, pour laquelle il avait de nouveau retiré l’ancien champion des poids légers de l’UFC Khabib dans le cadre de son équipe d’entraîneurs.

«Je regardais en quelque sorte en avance rapide. Je me ennuyais, » Hooker a déclaré à Submission Radio la victoire du Russe sur Moises.

Hooker a fait référence à son slugfest classique avec Paul Felder à Auckland en février 2020, suggérant que Makhachev avait alors recherché une confrontation mais qu’il ne regrettait pas d’avoir affronté Felder à la place.

«En entrant dans l’événement principal de l’UFC Auckland, et je savais que Felder allait être le combat, puis l’Islam a commencé à sonner. Alors, j’ai commencé à plaisanter avec lui, disant que je devrais donner des billets pour l’événement sur le parking de Pak’nSave si j’avais réservé avec Islam Makhachev, dit le Kiwi.

« Je ne peux pas dire que je regrette de ne pas avoir fait tout mon possible pour combattre l’islam, pour mener une guerre en cinq rounds dans ma ville natale avec Paul Felder, et si cela avait été quelque chose comme il l’a joué dans son événement principal, c’est pas le style de combat que les fans de Kiwi veulent voir. Ils veulent voir deux gars aller là-bas et vraiment se mettre au défi et voir qui est le meilleur.

Élevé sous la direction de feu Abdulmanap Nurmagomedov, Makhachev a peut-être sans surprise gagné des comparaisons avec son ami et maintenant entraîneur Khabib en raison de son jeu de grappling oppressant.

Mais pour Hooker, Makhachev n’est qu’une piètre imitation de l’homme qui est allé 29-0 dans sa carrière avant de prendre sa retraite en octobre dernier.

« Vous voyez défiler et voir des vidéos similaires de [Makhachev] en disant que tout le monde a peur, tout le monde a peur de le combattre, oh, toute la division a tremblé », dit Hooker.

« Fro, tu ne fais que copier les devoirs de ton pote. Rends les devoirs de ton pote et trouve quelque chose pour toi, fiston.

« Il est sur une bonne séquence en ce moment, mais je crois qu’il a déjà été éliminé à l’UFC. Alors lui, copiant les devoirs de Khabib et disant toutes ces choses folles quand vous avez été mis à plat dans l’octogone, ça n’a pas vraiment le même son qu’un combattant invaincu.

Depuis qu’il a battu Felder, Hooker a subi des défaites consécutives contre Dustin Poirier et Michael Chandler, le laissant 3-3 lors de ses six dernières sorties octogonales.

C’est quelque chose que Makhachev a relevé après avoir eu vent des commentaires sur les « devoirs » de Hooker.

«J’ai 8 victoires consécutives, ce gars a une fiche de 3-3 lors des 6 derniers combats. Je cherchais à le combattre il y a un an, mais il avait même peur de mentionner mon nom. [Dan Hooker] je vous souhaite bonne chance dans les prochains combats, gagnez quelque chose et nous pourrons parler », a écrit Makhachev.

En réponse, Hooker a suggéré une confrontation en septembre entre la paire.

« Peur haha ​​vérifier la chronologie. J’ai fait la guerre à Felder et Poirier pendant que tu cherchais [sic]. Les deux font que votre combat de samedi ressemble à une fête de chatouilles. Si vous avez un problème, nous pouvons combattre septembre », a écrit l’homme de 31 ans en taguant Makhachev.