Rendez l’entraînement moins terrible et économisez 350 $ sur ce rameur gamifié jusqu’au Cyber ​​Monday

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Je suis un grand fan de tout équipement d’entraînement qui essaie activement de me mentir sur ce que je fais. Mon vélo d’intérieur préféré a mérité cette place dans mon cœur, à moitié parce que c’est un excellent entraînement et à moitié parce qu’il me permet de me gaver de Netflix. Donc, quand j’ai vu pour la première fois les gens d’Ergatta montrer une machine à ramer chargée de jeux vidéo qui se synchronisent avec vos mouvements, j’étais déjà presque vendu. Cette semaine, Ergatta a non seulement commencé à vendre son nouveau rameur de fantaisie chez Best Buy, mais il le fait avec une remise de 350 $ de Du Black Friday au Cyber ​​Monday.

Il y a beaucoup à aimer sur le rameur Ergatta. Il a ce look classique, avec son corps en bois de cerisier – “fabriqué à la main à partir de bois de cerisier américain dans le Rhode Island” – qui se replie lorsqu’il n’est pas utilisé et un spinner à base d’eau. À première vue, vous ne remarquerez peut-être même pas le grand écran LCD offrant plus qu’une simple vidéo enregistrée de quelqu’un d’autre ramant dans l’eau réelle. Et grâce à cette conception, Ergatta prend en charge les rameurs jusqu’à 6 pieds, 8 pouces et 500 livres, ce que beaucoup d’autres rameurs ne peuvent pas prétendre. Mais lorsque vous vous asseyez pour utiliser cette machine, l’interface indique immédiatement qu’il ne s’agit pas d’un rameur classique.

Lire la suite: Les meilleures machines à ramer pour votre salle de sport à domicile

La plate-forme d’Ergatta propose un ensemble de jeux solo et multijoueurs synchronisés avec vos mouvements, ainsi que des didacticiels d’entraînement traditionnels et des programmes d’entraînement pour les utilisateurs de tous niveaux. Vous pouvez vous entraîner comme un athlète sérieux à ce sujet, mettre en place une routine de fitness personnelle ou défier vos amis à des courses, le tout dans la tablette géante montée sur cette machine.

Il est clair que vous payez pour toute cette fantaisie avec le prix généralement élevé d’Ergatta, mais avec la remise d’aujourd’hui, ce prix tombe au même niveau que d’autres belles machines à ramer sans sacrifier toute la technologie cool. Ce n’est clairement pas un rameur pour les âmes sensibles, mais si vous cherchez quelque chose de sympa, il est difficile d’imaginer que vous vous trompez avec cette offre.

Soldes Black Friday et Cyber ​​Monday 2022 Vous recherchez les meilleures ventes et offres en ce moment? Découvrez notre couverture complète :

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.