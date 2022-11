Rendez grâce pour la Coupe du monde, la NFL et le football universitaire tout le week-end

Le week-end de Thanksgiving couvre les fans de sport, quelles que soient les ligues, les compétitions ou les équipes qu’ils suivent. Tout commence le jour de la Turquie et se poursuit jusqu’au dimanche soir. Du lever au coucher du soleil, et un peu de chaque côté, les grands sports sont sur votre télé.

La plus grande de ces compétitions est la Coupe du monde. Jeudi, le premier lot de rencontres de la phase de groupes se termine. Cristiano Ronaldo et le Portugal sont en action contre Ghana (11h HE). C’est une égalité familière qui remonte à 2014. Ensuite, les favoris de la Coupe du monde, Brésilaffronter l’une des équipes les plus défavorisées de la Coupe du monde, Serbie (14 h HE).

Jeux de sport à ne pas manquer autres que le football ce week-end de vacances

Cependant, jeudi a également le football américain, une tradition classique pour le jour de Thanksgiving. La Cowboys de Dallas et les Lions de Detroit jouent toujours pendant les vacances. Pourtant, les Cowboys affrontent l’un de leurs plus grands rivaux, le Géants de New York, dans une gâterie de Thanksgiving (16 h 30 HE). Les deux équipes ont un palmarès, un spectacle franchement rare pour les deux franchises en même temps ces dernières années.

Cependant, ce n’est que le début des friandises de Thanksgiving dans le monde du sport ce week-end. Pendant que vous êtes assis à profiter de vos restes, vendredi, samedi et dimanche apportent des événements plus impressionnants aux millions de personnes qui regardent à travers le pays.

De plus, la meilleure façon de regarder tous les événements précédents et suivants est via fuboTV. Le service de streaming fuboTV a accès à FOX et FS1 pour votre couverture de la Coupe du monde. De plus, il a CBS et NBC pour tout football américain, à la fois universitaire et NFL.

Offres sportives le week-end de Thanksgiving

Vendredi a le gros, du moins selon la couverture de la Coupe du monde par FOX. La États-Unisqui a fait match nul contre le Pays de Galles lors du premier match de sa campagne de Coupe du monde, affronte Angleterre (14 h HE). Les Three Lions, parmi les favoris pour remporter tout le tournoi, ont battu l’Iran avec une victoire 6-2 lundi.

Avec une autre victoire, l’Angleterre peut assurer une autre place dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Cependant, les États-Unis sont déterminés à se remettre sur la bonne voie avec un adversaire qui ressemble un peu au rival des Stars and Stripes. La couverture du concours Angleterre-États-Unis est le vendredi à 14 h sur FOX.

FOX a également la couverture de l’un des plus grands matchs de la saison de football universitaire samedi. Le week-end de rivalité vient toujours le week-end après Thanksgiving, offrant certains des meilleurs moments sportifs. L’Iron Bowl, la guerre civile en Oregon et d’autres rivalités sont une chose. Michigan et état de l’Ohio, familièrement appelé “The Game”, ont leur bataille la plus importante depuis des années. Les équipes n ° 3 et n ° 2, respectivement, jouent pour pratiquement une place dans les éliminatoires de football universitaire.

Enfin, en regardant la finale de ce week-end, la liste des matchs de la NFL sonne un week-end de sport magnifiquement chargé. Bien sûr, tout au long de cette séquence de quatre jours, il y a des matchs de Coupe du monde. Et, si quoi que ce soit, la nature imprévisible du tournoi prouve jusqu’à présent que les fans doivent regarder chaque match car tout peut arriver.