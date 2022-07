Rendez chaque jour plus pratique avec ce lot de 2 prises intelligentes pour 16 $ (économisez 20 %)

Si vous commencez la transition vers la vie à la maison intelligente, n’oubliez pas d’investir dans prises intelligentes. Ces petits appareils sont souvent négligés, mais ils sont exactement ce dont vous avez besoin pour les appareils de votre maison qui ne sont pas eux-mêmes intelligents.

Pour un temps limité, vous pouvez économiser 20 % sur un chez Amazon, portant le prix à seulement 16 $.

Il y a beaucoup d’avantages à avoir une prise intelligente, y compris l’économie d’énergie. L’application vous permet de visualiser votre temps d’exécution sur des appareils spécifiques afin que vous puissiez suivre votre utilisation. Vous pouvez également utiliser une minuterie ou programmer des horaires pour que votre prise intelligente allume et éteigne automatiquement des appareils tels que des lampes, des ventilateurs et l’éclairage extérieur. Vous aurez besoin d’une connexion Wi-Fi 2,4 GHz et de télécharger l’application Kasa, mais sinon, ces prises sont très simples à utiliser.

En ce qui concerne les maisons et les appareils intelligents, l’un des meilleurs éléments est la commodité. Non seulement vous pouvez allumer et éteindre vos appareils électroniques de n’importe où avec votre smartphone à l’aide de l’application Kasa, mais cette prise intelligente vous permettra également d’avoir un contrôle mains libres de vos appareils électroniques en ajoutant un contrôle vocal à vos prises via Amazon Alexa ou Google. Assistant.

De plus, si vous avez laissé quelque chose à la maison pendant que vous êtes au bureau ou en vacances, vous pouvez simplement vous connecter à l’application et l’éteindre. Il y a même un mode absent qui allumera et éteindra des appareils comme des lampes pour donner l’impression que vous êtes chez vous. Et si vous avez plusieurs appareils Kasa, vous pouvez les regrouper pour tous les éteindre ou les allumer en un seul clic.