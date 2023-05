‘Rendez à Drake son flow’ – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Certains ont dit que le bœuf avec Eminem a conduit Mitrailleuse Kelly hors du rap game et dans le monde pop-punk. Pour commémorer son retour au hip-hop, MGK (Boulanger Colson33) a apparemment choisi de se battre avec Jack Harlow. Dans la vidéo « Renegade Freestyle » que MGK a lâchée le 6 mai, la chanteuse « Emo Girl » a apparemment dissipé Jack, 25 ans, avec les répliques : « Je vois pourquoi ils t’appellent Jackman/tu as bradé tout le butin de l’homme/donne Canard son retour / Je mange des rappeurs comme Pac-Man.

La ligne « Jackman » est une référence apparente à l’album récemment sorti de Harlow, Jackman. Cet album contenait la chanson « They Don’t Love It », dans laquelle Jack se proclame le meilleur rappeur blanc depuis Eminem, 50 ans. Génie, faisant référence à « Lose Yourself » d’Eminem, la chanson à succès de 8 miles. Harlow a également ajouté. « Et retenez les commentaires parce que je vous promets que je suis honnêtement meilleur que quiconque est venu à votre tête à ce moment-là. »

Jack Harlow a comparé Drake à la sortie de son album de 2022, Rentre à la maison, tu manques aux enfants. « Depuis Louisville, il a vu proliférer la domination de Drake depuis l’âge de 11 ans – étudiant la transformation de l’artiste crossover ultime et prenant des notes », écrivain Larisa Paul écrit pour Le Fader. « Maintenant, il a accès à l’oracle lui-même, et nous voyons la Drake-ification de Jack Harlow se dérouler en temps réel. »

Reste à savoir si « They Don’t Love It » sera la version albâtre de de Kendrick Lamar verset sur chez Big Sean « Contrôle. » La chanson de 2013 a vu K.Dot appeler onze rappeurs émergents par leur nom, ce qui les a vus abandonner leurs propres chansons en réponse à l’appel.

MGK a également apparemment fait référence à sa querelle avec Eminem dans le « Renegade Freestyle », rappant comment « The Crosshair est un peu fragile, ils m’ont manqué de deux pouces ». Génie indique que cela pourrait être un clin d’œil à « Killshot » d’Eminem, un morceau diss de 2018 dont l’illustration place le visage de MGK au centre du réticule. « Alors avant de mourir, voyons qui peut surpasser qui / Avec vos répliques ringardes (« Slim, tu es vieux ») – ow, Kelly, ooh / Mais j’ai 45 ans, et je suis toujours en train de te surpasser, », a rappé Em.

La querelle d’Eminem et MGK découle d’un tweet de 2012 dans lequel MGK a déclaré que l’adolescent de 16 ans Hailie Jade était « chaud comme f ***, de la manière la plus respectueuse possible parce qu’Em est roi. »

En 2018, MGK a jeté un peu d’ombre sur Eminem sur Tech N9ne « No Reason », dissing la chanson « Rap God » d’Eminem (« You just rap, you’re not Gods. ») Eminem a répondu sur sa chanson « Not Alike » (« Mais la prochaine fois tu ne dois pas utiliser Tech N9ne / If tu veux venir vers moi avec un sous-marin, Machine Gun / Et je te parle, mais tu sais déjà qui tu es, putain de Kelly / Je n’utilise pas de sublims et c’est sûr que putain de ne dis pas en douce / Mais continuez à commenter ma fille Hailie. »)

MGK a répondu avec « Rap Devil, » Bonjour Marshall, je m’appelle Colson / Tu devrais retourner à Récupération (Wouh) / Je sais que ton ego est blessé / Je sais juste que tous tes fans m’ont découvert (Salut) / Il aime, ‘Merde, il est plus jeune que moi / Sauf qu’il s’habille mieux et que je suis moche / Je me moque toujours de moi’ / Arrêtez tous les voyous, Marshall, vous vivez dans le luxe (Ayy). Moins de deux semaines après la sortie de « Rap Devil » par MGK, Eminem a sorti « Killshot ».

Bien que Kelly dise qu’Eminem « a raté » la piste diss, il a fait référence à la façon dont le public s’est rangé du côté de Slim Shady. « Hôtel Diablo… en tant qu’album hip-hop, c’est impeccable d’un bout à l’autre, et aussi un indice sur l’évolution de la façon dont je suis entré dans un album pop-punk », a déclaré MGK à David Franco en 2020 lors de la discussion de son album de 2019. « Mais ça venait de la queue de ce fameux bœuf [with Eminem]. Donc, personne ne voulait lui donner l’heure de la journée.

En 2020, MGK sort son premier album pop-punk, Billets pour ma chute. La carrière rock de MGK n’a pas été sans controverse, car il rivalisait avec Corey Taylor de Nœud coulant. En 2022, MGK a publié Sellout grand public, indiquant qu’il quittait le rock pour revenir au rap.

« Il y a eu des gens dans la communauté rock qui m’ont traité de touriste, mais ils ont tort. Je suis un homme fusée », a-t-il déclaré lors des American Music Awards 2022. « Ces deux derniers albums rock m’ont fait aller sur la lune, mais je n’ai pas encore fini d’explorer l’univers, et je suis de tous les genres. Je vous verrai sur Mars.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.