Rendements du Trésor américain : les investisseurs pèsent sur les données économiques

Les rendements et les prix évoluent dans des directions opposées et un point de base équivaut à 0,01 %.

Notamment également, le Trésorerie sur 5 ans a atteint 4,937%, son plus haut niveau depuis 2007.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté mercredi, les obligations à 10 ans atteignant un nouveau sommet pluriannuel alors que les investisseurs digéraient les dernières données économiques et examinaient les perspectives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont pris en compte les nouvelles données économiques alors que l’incertitude quant à l’orientation de la politique monétaire de la Fed s’est accrue ces dernières semaines.

Les mises en chantier se sont accélérées en septembre, mais ont augmenté à un rythme plus lent que prévu, selon les données publiées mercredi. Les permis de construire ont diminué au cours du mois, mais moins que ce que prévoyaient les économistes.

Les chiffres des ventes au détail de septembre, publiés mardi, ont augmenté de 0,7% sur le mois. C’est bien plus que les 0,3 % anticipés par les économistes interrogés par Dow Jones, et cela indique la résilience des consommateurs à la lumière de la hausse des taux d’intérêt et d’autres pressions économiques.

Ces données ont suscité de nouvelles inquiétudes quant aux perspectives des taux d’intérêt, certains investisseurs y voyant une indication que les taux pourraient être encore relevés ou au moins maintenus élevés plus longtemps.

Les marchés évaluent toujours qu’il y a 90 % de chances que les taux restent inchangés lorsque la Fed annoncera sa prochaine décision monétaire le 1er novembre, mais la probabilité d’une augmentation des taux en décembre a augmenté après les données de mardi, selon le groupe CME. Outil FedWatch.

Ces derniers jours et semaines, divers responsables de la Fed ont indiqué que la banque centrale pourrait cesser de relever ses taux, d’autant plus que la hausse des rendements du Trésor contribue au resserrement des conditions économiques. D’autres commentaires des décideurs politiques sont attendus cette semaine, notamment celui du président de la Fed, Jerome Powell, et les investisseurs attendent de leurs commentaires des indices sur leurs attentes politiques.

Les données économiques à venir pourraient également influencer l’opinion des investisseurs et des responsables de la Fed.