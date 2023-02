Rend les matchs plus difficiles ! Le coéquipier d’Al Nassr de Cristiano Ronaldo fait une déclaration sensationnelle

L’attaquant vedette portugais Cristiano Ronaldo a marqué son premier but pour l’Al-Nassr FC le 3 février. Ce but tardif dans le temps additionnel a aidé Al-Nassr à sauver un point lors du match de championnat national contre l’Al Fateh FC. Après le premier but de Ronaldo pour Al-Nassr FC, son coéquipier Luiz Gustavo a fait une révélation surprenante. Le milieu de terrain brésilien a avoué que l’arrivée de Ronaldo avait rendu la situation un peu plus difficile pour les joueurs d’Al-Nassr. Gustavo a expliqué que les joueurs de l’opposition ont maintenant commencé à déchaîner leurs meilleures performances afin de faire face à l’ancien attaquant du Real Madrid.

“Certes, la présence de Ronaldo rend les matchs plus difficiles pour nous car toutes les équipes cherchent à participer contre lui de la meilleure façon possible, et il donne de la motivation à tout le monde. Sa présence à Al-Nassr donne un grand avantage au groupe car nous apprenons de lui tous les jours, compte tenu des grandes capacités qu’il possède, à la fois techniquement et physiquement », a déclaré Luiz Gustavo via le média RT Arabic.

Cristiano Ronaldo a converti sur place en fin de match pour marquer un point pour son équipe du Al-Nassr FC vendredi. La frappe tardive de Ronaldo n’a peut-être pas été suffisante pour assurer les trois points, mais elle a certainement aidé les hommes de Rudi Garcia à rester en tête du tableau des points. Depuis son arrivée en Arabie saoudite, le joueur de 38 ans a marqué trois buts jusqu’à présent. Lors de leur prochaine mission, Al-Nassr affrontera Al-Wehda jeudi.

Cristiano Ronaldo, après le match contre Al Fateh FC, avait parlé du but spécial pour son nouveau club.

“Heureux d’avoir marqué mon premier but dans la ligue saoudienne et un grand effort de toute l’équipe pour réaliser un match nul important dans un match très difficile”, a écrit Ronaldo sur Instagram.

Cristiano Ronaldo est devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du football après avoir signé un contrat lucratif avec Al-Nassr FC. Ronaldo a dû rompre les liens avec Manchester United avant le match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Portugal. Ronaldo a terminé son deuxième passage dans l’équipe basée à Old Trafford après avoir marqué 27 buts. Il avait rejoint les Red Devils avant la saison 2021-22.

